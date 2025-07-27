إنقاذ سيدة من نزيف حاد بسبب انفجار حمل خارج الرحم بمستشفى الخانكة التخصصي

نجح فريق طبي بمستشفى الخانكة التخصصي بمحافظة القليوبية في إجراء جراحة عاجلة لإنقاذ حياة سيدة في العقد الثالث من عمرها، وصلت إلى المستشفى، وهي في حالة فقدان وعي تام نتيجة نزيف داخلي حاد ناجم عن انفجار حمل خارج الرحم داخل البطن، وهي من الحالات الطارئة التي تستلزم تدخلًا فوريًا لإنقاذ الحياة.

وفور وصول الحالة إلى قسم النساء والتوليد، جرى التعامل مع الحالة بسرعة ودقة وفق بروتوكولات الطوارئ، حيث تم تعويض المريضة بالسوائل الوريدية بشكل عاجل، وتجهيز وحدات الدم والبلازما اللازمة، وإدخالها فورًا إلى غرفة العمليات لإجراء التدخل الجراحي العاجل، واستقرت حالة المريضة وغادرت المستشفى في حالة تحسن ملحوظ، وسط فرحة ذويها وامتنانهم لما بُذل من جهود لإنقاذ حياتها، برئاسة الدكتورة نورهان رشدي (استشاري أول ورئيس قسم النساء والتوليد.

وقال الدكتور سيد سليمان، مدير عام مستشفى الخانكة التخصصي، أن المستشفى تقدّم خدمات طبية متكاملة تشمل جميع التخصصات، وتعمل العيادات الخارجية يوميًا من الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً، بينما تمتد ساعات العمل في التخصصات الأساسية حتى الواحدة بعد منتصف الليل، بما في ذلك أيام الأعياد والعطلات الرسمية.

أوضح الدكتور سيد سليمان أن المستشفى يضم عددًا من الأقسام الخدمية المتكاملة التي تعمل على مدار الساعة لتلبية احتياجات المرضى، من بينها معمل تحاليل طبية متكامل يعمل 24 ساعة يوميًا، بالإضافة إلى خدمات الأشعة التي تشمل الأشعة العادية، التلفزيونية، المقطعية، والماموجرام، والمتاحة طوال اليوم.