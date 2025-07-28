ندب المعمل الجنائى لبيان سبب حريق ورشة فى العبور

أمرت جهات التحقيق بالعبور بمحافظة القليوبية، انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب بورشة بجوار أحد المصانع بدائرة قسم أول العبور، كما أمرت بإعداد تقرير فني حول ملابساته، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، من السيطرة على حريق نشب بورشة بجوار أحد المصانع بدائرة قسم أول العبور، دون وقوع أية إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد تلقى غرفة العمليات بلاغا بنشوب حريق داخل ورشة صيانة أحد المصانع بطريق بلبيس الصحراوي، دائرة قسم أول العبور.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وتم الدفع بسيارتي إطفاء و2 خزان استراتيجي، بالإضافة إلى سيارة إسعاف، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية، تمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، كما تم تنفيذ عمليات التبريد لمنع تجدد الاشتعال.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع في أتوبيس سعة 35 راكبا، و10 براميل زيت مستهلك، وبعض البطاريات، وجميعها كانت موجودة أسفل مظلة بمساحة 200 متر، وامتد الحريق على مساحة 70 مترا تقريبا.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، مع استعجال تحريات المباحث حول ملابسات الحادث.