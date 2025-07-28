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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة بنها يتفقد عدداً من المنشآت الجديدة بكفر سعد

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

أجري الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية موسعة لعدد من المنشآت الجديدة، واطلع علي نسبة الإنجاز في هذه المشروعات 
رافقه خلالها  الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، ، ومهندسي الإدارة الهندسية بالجامعة.


وخلال الجولة تفقد رئيس الجامعة بدء أعمال إنشاء مبنى المدرجات الجديد بكفر سعد والذي يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية للجامعة، بما يتناسب مع أعداد الطلاب المتزايدة، ويضم المشروع 50 مدرجًا، يسع كل مدرج منها 200 طالب، لتصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمدرجات إلى 10,000 طالب، وقد تم تصميم المشروع لخدمة أكثر من 50 ألف طالب من مختلف كليات الجامعة. 
كما تفقد " الجيزاوي " أعمال إنشاء حمام السباحة بكلية التربية الرياضية ونسبة الانجاز فى المشروع ومبنى متعدد الخدمات الرياضية بأرض كلية التربية الرياضية، والذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية الرياضية، وتعزيز الخدمات المقدمة للطلاب والمجتمع المدني بمحافظة القليوبية، وتصل تكلفة المشروع إلى 180 مليون جنيه بنظام حق الانتفاع .
كما تفقد رئيس الجامعة أعمال البدء فى إنشاء مبني كليتي الفنون التطبيقية والتربية النوعية والذي يتكون من 3 مبانى متجاورة، بمسطح 8200 متر مربع لكل دور، وارتفاع أرضي، و6 أدوار، ويحتوي المبنى على 12 مدرجًا بسعة 200 طالب لكل مدرج، و9 مدرجات بسعة 100 طالب، إلى جانب 20 ورشة متنوعة، و40 معملًا متنوعًا ومرسمًا، وقاعة عرض، ومكتبة، وعيادة طبية، كما يضم المبنى قاعات لتدريس الدروس العملية، ومكاتب لأعضاء هيئة التدريس، مع مراعاة تطبيق شروط الإتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة في تصميم المبنى، وتصل تكلفة المشروع إلى أكثر من 800 مليون جنيه، ويخدم أكثر من 30 ألف طالب.
وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي خلال الجولة على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة للمنشآت طبقا للمواصفات المعتمدة مع مراعاة شروط السلامة والصحة المهنية، مشيرا إلى أهمية استغلال كافة منشآت الجامعة والاستفادة منها بالشكل الأمثل وإزالة أي معوقات لتشغيلها، كونها جزءا من استثمارات الجامعة.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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