خلال جولته بأبو زعبل..محافظ القليوبية: رفع كفاءة منظومة النظافة

أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية على ضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة بشكل يومي، والتعامل الفوري مع أي مظاهر للإهمال أو التراكمات، إلى جانب التصدي الحاسم لكافة أشكال الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والمركبات.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة بمدينة الخانكة شملت تفقد منطقة أبو زعبل، لمتابعة مستوى النظافة العامة، والتأكد من تكثيف أعمال رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق والأرصفة.

ورافقه خلال الجولة اللواء إيهاب سراج الدين، سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد ليليه، رئيس مجلس ومدينة الخانكة.

كما وجّه المحافظ بتطوير شارع الجمهورية بأبو زعبل التابع لمركز ومدينة الخانكة، تمهيدًا لإدراجه ضمن خطة «رد الشيء لأصله» وتطويره بالكامل، نظرًا لأهميته المرورية، حيث يبلغ طوله نحو ٣.٥ كيلومتر.

وأكد المحافظ أن الجولات الميدانية المفاجئة ستستمر بشكل دوري لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الانضباط بالشوارع، مشددًا على عدم التهاون مع أي تقصير أو مخالفات.