حركة تنقلات محدودة بين معاونى المباحث بالقليوبية

اعتمد اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، حركة التنقلات الداخلية لضباط مديرية الأمن، وذلك في إطار الدفع بعناصر شابة وتطوير الأداء الأمني بالمحافظة.



وشملت الحركة التي أشرف عليها اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث القليوبية، عددًا من التغييرات، حيث تم:

نقل المقدم وائل عابدين لتولي رئاسة مباحث قسم قليوب.

وتولي المقدم أحمد سليم لرئاسة مباحث قسم أول العبور.



وتم تعيين النقيب أيمن الشاذلي معاونًا لمباحث قسم أول العبور وتعيين النقيب محمد صلاح معاونًا لمباحث مركز بنها وتعيين النقيب زياد حسن معاونًا لمباحث قسم الخصوص.



وتأتي هذه الحركة في إطار خطة وزارة الداخلية لتحديث منظومة العمل الأمني ودعم المراكز والأقسام بالعناصر المتميزة لضمان تحقيق الأمن والاستقرار.