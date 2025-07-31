محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات ومظاهر التعدي بالخصوص

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، مساء أول أمس الثلاثاء، جولة ميدانية مفاجئة بمدينة الخصوص، لمتابعة مستوى النظافة العامة، ورفع الإشغالات، وإزالة مظاهر التعدي على الطريق العام.

رافق المحافظ خلال الجولة كلٌ من الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والدكتور السكرتير العام، واللواء السكرتير العام المساعد، حيث شملت الجولة عددًا من المواقع الحيوية، وفي مقدمتها نفق رشاح الخصوص أسفل الطريق الدائري، ومحور الخصوص الرئيسي.



وشهدت الجولة تنفيذ حملة موسعة لرفع تراكمات القمامة، وإزالة الإشغالات والمظاهر العشوائية، والتي تضمنت أكشاكًا مخالفة، وعربات كارو، وعربات شاي، بالإضافة إلى إزالة كافة أشكال التعدي على حرم الطريق العام، وذلك ضمن خطة متكاملة لإعادة الانضباط وتحسين الصورة البصرية والحضارية للمنطقة.

وأكد المحافظ أن الشارع القليوبي لن يُترك للعشوائية أو التعديات، مشددًا على ضرورة التعامل الفوري والحاسم مع جميع المخالفات، وتحرير المحاضر اللازمة بحق المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، مع استمرار تلك

الحملات بشكل دوري لضمان استدامة نتائجها.

كما وجّه المحافظ الأجهزة التنفيذية بمتابعة المواقع التي شملتها الحملة بصفة مستمرة، ورفع كفاءة منظومة النظافة والخدمات، بما يحقق بيئة نظيفة وآمنة تليق بالمواطن، وتعكس جهود الدولة في الارتقاء بمستوى المرافق والخدمات العامة بالمراكز والمدن.

وفي سياق متصل، وجّه المحافظ بتوزيع المضبوطات التي تمت مصادرتها خلال الحملة على دور الأيتام، بما يحقق أقصى استفادة منها ويدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار الاستخدام الرشيد للموارد.