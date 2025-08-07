التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه طعنا أثناء جلوسه على مقهى بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بدفن جثة شخص لقي مصرعه طعنا أثناء جلوسه علي مقهى بدائرة مركز شرطة بنها، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.



وشهدت قرية سندنهور بدائرة التصريح بدفن جثة شخص، واقعة مأساوية راح ضحيتها شخص طعنا علي يد آخر إثر مشادة كلامية بينهما، تم إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى نقل الجثة إلي المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



وتلقي اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، من رئيس فرع البحث الجنائي ببنها ورئيس مباحث مركز شرطة بنها بورود بلاغ بحدوث مشاجرة وسقوط شخص جثة هامدة.



وكشفت التحريات بقيادة رئيس مباحث مركز شرطة بنها بحدوث مشادة كلامية بين شخصين أثناء جلوسهما علي مقهي بقرية سندنهور دائرة المركز تطورت إلي مشاجرة بالأيدي قام أحدهما باستخراج سلاح أبيض مطواة من طيات ملابسه وطعن الآخر، مما أسفر عن مصرعه في الحال متأثرًا بإصابته، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه في التحريات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.