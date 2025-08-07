قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرض تسجل أقصر يوم في التاريخ.. عواقب كارثية ستحدث
جلسة حاسمة لمجلس الوزراء اللبناني لبحث ورقة المبعوث الأمريكي
الإمارات.. بوتين يكشف مكان القمة الروسية الأمريكية
بوتين: روسيا والولايات المتحدة مهتمتان بعقد لقاء على مستوى الزعماء
قرار عاجل بشأن دعوى مرتضى منصور لحظر التيك توك في مصر
رسم صورا خادشة على أجساد السيدات.. المتهم يواجه الحبس سنتين
ترخيص إلزامي وشروط صارمة.. قرار وزاري جديد لتنظم تداول زيوت الطعام المُستعملة
المفتي الرشيد .. رؤية مُبتكرة من دار الإفتاء تُلهم العالم الإسلامي في مواجهة تحديات العصر
افتتاح المتحف المصري الكبير 1 نوفمبر.. والنواب: أكبر الصروح الثقافية بالعالم
ترامب: وجهت وزارة التجارة بالبدء في العمل على تعداد سكاني جديد ودقيق
بيان رسمي.. العلاج الطبيعي تهاجم مشاهير التيك توك بألفاظ يعاقب عليها القانون
رئيس هيئة الدواء يكشف تفاصيل منظومة التتبع الدوائي وموعد التطبيق
حوادث

السيطرة على حريق شب بشقة سكنية فى طوخ دون خسائر بشرية

إبراهيم الهواري

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شقة سكنية، بدائرة مركز شرطة طوخ، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر في الأرواح، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب نشوب الحريق.
تلقي اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لغرفة عمليات الحماية المدنية، بنشوب حريق في شقة سكنية بقرية كفر منصور دائرة مركز شرطة طوخ.


انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية وتم الدفع بسيارتي إطفاء مدعمة بسيارة إسعاف، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر في الأرواح.


وكشفت المعاينة الأولية نشوب الحريق فى غرفة نوم داخل شقة بالطابق الثانى فى عقار مكون من 4 طوابق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، واستعجال تحريات المباحث.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

دراسة صادمة.. نظامك الغذائي قد يقودك إلى الاكتئاب والرجال الأكثر تضررًا

هتاكلها يعني هتاكلها.. أطعمة يمكن تناولها بأمان حتى بعد انتهاء صلاحيتها

دراسة: الإفراط فى مشاهدة الشاشات يرفع خطر إصابة الأطفال والمراهقين بأمراض القلب

صحة الشرقية: غلق 6 مخابز بلدية وتحرير 15 محضرا بالقرين

