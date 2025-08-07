السيطرة على حريق شب بشقة سكنية فى طوخ دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شقة سكنية، بدائرة مركز شرطة طوخ، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر في الأرواح، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب نشوب الحريق.

تلقي اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لغرفة عمليات الحماية المدنية، بنشوب حريق في شقة سكنية بقرية كفر منصور دائرة مركز شرطة طوخ.



انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية وتم الدفع بسيارتي إطفاء مدعمة بسيارة إسعاف، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر في الأرواح.



وكشفت المعاينة الأولية نشوب الحريق فى غرفة نوم داخل شقة بالطابق الثانى فى عقار مكون من 4 طوابق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، واستعجال تحريات المباحث.