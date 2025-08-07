قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا بعد الفوز على البحرين
فعل حذر منه الشيخ الشعراوي يقع فيه الكثير عند قراءة القرآن
واشنطن تُطلع الأوروبيين على فحوى لقاء بوتين وويتكوف وسط تحركات لعقد قمة مع ترامب
10 تسبيحات تجعل المستحيل سهلًا والدعاء مستجابًا.. أوصى بها النبي
تشييع جنازة سيدة وطفلها انهار عليهما سقف منزلهما في البراجيل .. صور
رشوان توفيق يذرف الدموع على الهواء.. حكايات لا تنسى عن والدته
سفير السودان بالقاهرة: زيارة رئيس الوزراء تؤكد الشراكة الاستراتيجية مع مصر
الخطيب يكرم رجال وسيدات التنس بالأهلي بعد الفوز بالدوري .. صور
مصر تُعيد الروح لغزة .. والأسواق تحتفل بانهيار الأسعار
مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي جنوب المنيا
قائمة نادي بيراميدز لمواجهة وادي دجلة بالجولة الأولي بالدوري
محافظة القليوبية: رقمنة وتوحيد الخدمات الحكومية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
إبراهيم الهواري

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماعًا مع ممثلي إحدى الشركات لمناقشة مقترح إنشاء تطبيق إلكتروني شامل يهدف إلى رقمنة وتوحيد الخدمات الحكومية بالمحافظة وذلك في إطار خطة التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن التطبيق سيمكن المواطنين من إنجاز الخدمات الحكومية في قطاعات التعليم والصحة والتموين والتضامن والإسكان والزراعة والشباب والرياضة وغيرها دون الحاجة للحضور الشخصي، مؤكدًا أن المشروع سيسهم في توفير الوقت والجهد والمال وتعزيز الشفافية في تقديم الخدمات.

ووجّه المحافظ بأن يتضمن التطبيق عددًا من المميزات الإضافية منها توفير معلومات مجانية عن المحافظة وخريطة استثمارية للفرص المتاحة واتاحة نظام شكاوى متكامل للتواصل مع الجهات المعنية وإضافة قسم صنع في القليوبية لدعم وتسويق المنتجات المحلية وتسليط الضوء على المعالم السياحية عبر محتوى بصري تفاعلي بالاضافة الي إمكانية عقد لقاءات جماهيرية أونلاين.

ويعكس هذا التوجه التزام المحافظة بتنفيذ رؤية الدولة للتحول الرقمي وبناء منظومة إدارية حديثة تعتمد على التكنولوجيا وتخدم المواطنين بكفاءة.

حضر الاجتماع كل من الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والدكتور إيهاب سراج الدين السكرتير العام وعدد من قيادات المحافظة ومديري المديريات الخدمية.

