محافظة القليوبية: رقمنة وتوحيد الخدمات الحكومية

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماعًا مع ممثلي إحدى الشركات لمناقشة مقترح إنشاء تطبيق إلكتروني شامل يهدف إلى رقمنة وتوحيد الخدمات الحكومية بالمحافظة وذلك في إطار خطة التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن التطبيق سيمكن المواطنين من إنجاز الخدمات الحكومية في قطاعات التعليم والصحة والتموين والتضامن والإسكان والزراعة والشباب والرياضة وغيرها دون الحاجة للحضور الشخصي، مؤكدًا أن المشروع سيسهم في توفير الوقت والجهد والمال وتعزيز الشفافية في تقديم الخدمات.

ووجّه المحافظ بأن يتضمن التطبيق عددًا من المميزات الإضافية منها توفير معلومات مجانية عن المحافظة وخريطة استثمارية للفرص المتاحة واتاحة نظام شكاوى متكامل للتواصل مع الجهات المعنية وإضافة قسم صنع في القليوبية لدعم وتسويق المنتجات المحلية وتسليط الضوء على المعالم السياحية عبر محتوى بصري تفاعلي بالاضافة الي إمكانية عقد لقاءات جماهيرية أونلاين.

ويعكس هذا التوجه التزام المحافظة بتنفيذ رؤية الدولة للتحول الرقمي وبناء منظومة إدارية حديثة تعتمد على التكنولوجيا وتخدم المواطنين بكفاءة.

حضر الاجتماع كل من الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والدكتور إيهاب سراج الدين السكرتير العام وعدد من قيادات المحافظة ومديري المديريات الخدمية.