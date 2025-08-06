محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة الإشغالات بشارع 15 مايو بمحور العصار

قاد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية حملة إشغالات مكبرة بشارع 15 مايو بمحور العصار بحي شرق شبرا الخيمة بمشاركة الأجهزة التنفيذية والأمنية المختصة وذلك في إطار توجيهات الدولة باستعادة الانضباط للشارع وتحقيق السيولة المرورية.

وشهدت الحملة تشميع كافتيريتين مخالفتين لمخالفتهما اشتراطات التراخيص وتعديهما على حرم الطريق العام إلى جانب إزالة عدد من التاندات المصنوعة من الصاج المخالف والتي كانت تشوه المظهر الحضاري للشارع.

كما تم رفع البلدورات التي كانت تعيق حركة المرور وتستخدم لغلق الشارع أمام المواطنين بشكل غير قانوني فضلًا عن إزالة الكراسي والطاولات التي افترشت بها الكافتيريات نهر الطريق بالمخالفة للقانون.

وأكد المحافظ أن المحافظة ماضية في تنفيذ حملات الإشغالات بشكل يومي ولن يتم التهاون مع أي مخالفة تعيق حركة المواطنين أو تؤثر على المظهر الحضاري للشارع، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقانون وإعادة الانضباط إلى الشارع القليوبي.