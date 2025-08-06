مصرع شاب في مشاجرة داخل مقهى بالقليوبية

شهدت قرية سندنهور التابعة لدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، واقعة مأساوية راح ضحيتها شاب، إثر مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وطعن بالأسلحة البيضاء.



تلقى اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، بينما تولت النيابة العامة التحقيق.



وتبين من تحريات اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث القليوبية، وتحت إشراف العميد أحمد كمال، رئيس فرع البحث الجنائي ببنها، أن مشادة كلامية نشبت بين شخصين أثناء جلوسهما على أحد المقاهي بقرية سندنهور، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، قام خلالها أحدهما بإخراج سلاح أبيض "مطواة" من طيات ملابسه وطعن الآخر، ما أدى إلى مصرعه في الحال.



قاد فريق البحث المقدم أحمد ربيع، رئيس مباحث مركز بنها، وبمعاونة كل من النقباء محمد صلاح، ومحمد قنديل، ومحمد رمضان، وتمكنوا من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة.



وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه الواقعة وفق ما ورد في التحريات، وأمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما صرحت بدفن الجثة بعد الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.