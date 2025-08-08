سمكة مشوية من السماء تحدث ضجة عالمية.. أغرب حريق في كندا| ما القصة؟

فى واقعة تعد الأغرب على الإطلاق، شهدت كندا حريقا فى أحد خطوط الكهرباء بسبب "سمكة مشوية جزئيًا" سقطت من السماء على خط كهرباء في كندا، والسبب طائر جائع أسقط غداءه بالخطأ.

طائر جائع يسقط سمكة

بدأت الواقعة عندما اصطاد طائر جائع سمكة، لكنه تعب من الحر فألقى بها على أسلاك الكهرباء، متسببًا في حريق غابات غرب كندا .

وقالت خدمة الإنقاذ من الحرائق في أشكروفت في منشور ساخر على وسائل التواصل الاجتماعي حول الحادث: "هناك شك آخر قد يكون أنها سئمت من الأسماك النيئة وأرادت تجربة الأسماك المطهية".

ونشر رجال الإطفاء صورا للأسماك المتفحمة على الأرض المتفحمة وقالوا إن الحريق اندلع في 30 يوليو على بعد حوالي 4 أميال جنوب بلدة أشكروفت.

وقالوا إن المحققين وجدوا أن السمكة "أسقطها طائر محلي على خطوط الطاقة المائية"، وأن الجمر الناتج عن ذلك أدى إلى إشعال النار في العشب الجاف.



اندلعت النيران على بعد حوالي ميلين غرب أقرب نهر، وقال المحققون إنهم يشتبهون في أن الطائر طار بعد اصطياد السمكة، لكنه تعب وأسقط السمكة بسبب حجمها ولأن درجات الحرارة كانت مرتفعة في ذلك الوقت.

وجاء في المنشور أن رجال الإطفاء تأكدوا من أن "المشتبه به الرئيسي لم يتعرض لأي إصابات في الحادث".

أدى الحادث إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أشكروفت لفترة وجيزة، واستخدم رجال الإطفاء ومربي الماشية حوالي 4800 جالون من المياه لإخماد الحريق.

سمكة مشوية جزئيا

لكن المفاجأة كانت في السبب الغريب للحريق؛ إذ وُجدت "سمكة مشوية جزئياً" أسفل عمود كهرباء محترق.

وأوضح "جوش وايت"، قائد فريق الإطفاء، أن السمكة سقطت من علو على الأسلاك الكهربائية، مما أدى إلى تطاير شرارات على الأعشاب الجافة واشتعال النيران.

وبالتحري، اكتشف عش لطائر الأوسبري، وهو طائر جارح يتغذى على الأسماك، على مسافة نصف كيلومتر من الموقع، ويُعتقد أن الطائر التقط السمكة من نهر يبعد نحو 3 كيلومترات، وأسقطها بطريق الخطأ أثناء الطيران.

ونشر قائد الفريق القصة مازحا عبر فيسبوك "تم القبض على الأوسبري المشتبه به، وهو الآن قيد التحقيق.. لا كفالة له لأنه يمثل خطرًا على الطيران!".