قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا على جماهير الزمالك بعد أول فوز بالدوري
نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط
كل مصوّر في النار.. الإفتاء توضح هل التصوير حرام شرعًا أم جائز
رابط الاستعلام عن محالفات المرور وطرق السداد الرسمية
علاء عبد العال يطلب دعم جماهير غزل المحلة قبل مواجهة البنك الأهلي
وساطة ترامب بين أرمينيا وأذربيجان تنهي الصراع على إقليم ناجورنو كاراباخ
طريقة عمل سموثي الفراولة والموز .. مشروب رائع للصيف والدايت
قدماك لا تكذبان .. تعطي إشارات صامتة لمشاكل صحية خطيرة
إسلام صادق يشيد بـ لاعبين في فوز الزمالك أمام سيراميكا.. ماذا قال؟
عودة الثقة ..عمرو الدردير يعلق على فوز الزمالك على سيراميكا
بالمدفعية ..قوات الإحتلال تقصف منطقة السطر الغربي في خان يونس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أيرلندا تعتزم إقرار حظر تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية

ايرلندا
ايرلندا
محمود نوفل


أفادت وسائل إعلام أيرلندية بأن الحكومة تعتزم إقرار حظر تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية رغم ضغوط أمريكية.

وفي وقت سابق ؛ أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس تعليق صادرات عتاد عسكري إلى "دولة الاحتلال " يمكن أن تستخدمه في غزة، حتى إشعار آخر.

وبحسب وسائل اعلام اسرائيلية ؛ فإن ألمانيا هي ثاني أكبر مصدر للمعدات العسكرية إلى "دولة الاحتلال " بعد الولايات المتحدة.

وكانت  الحكومة الكندية، في وقت سابق ، أنها قررت تعليق صادرات الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي إلى أجل غير مسمى.

وجاء في بيان صادر عن مكتب وزيرة الخارجية الكندية: "تتمتع كندا بأحد أكثر أنظمة تصاريح التصدير صرامة في العالم، ولا توجد تصاريح مفتوحة لتصدير البضائع الفتاكة إلى إسرائيل".

وأضاف البيان أن تصاريح التصدير التي تمت الموافقة عليها خلال الفترة من 7 أكتوبر إلى 8 يناير تمت مشاركتها مع اللجنة النيابية التي تدرس هذا الأمر.

وتابع البيان: "منذ الثامن من يناير، لم توافق الحكومة على تصاريح جديدة لتصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال ، وسيستمر هذا حتى نتمكن من ضمان الامتثال الكامل لنظام التصدير لدينا".

ولا تزال تصاريح التصدير التي تمت الموافقة عليها قبل 8 يناير سارية، بحسب مكتب وزير الخارجية.

وذكرت شبكة CNN سابقًا، أن كندا أوقفت مؤقتًا صادرات المعدات والتكنولوجيا العسكرية غير الفتاكة إلى دولة الاحتلال في يناير نظرًا لخطر انتهاكات حقوق الإنسان.

ايرلندا المستوطنات الإسرائيلية حظر تجاري المستشار الألماني دولة الإحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي

حدود السحب اليومي من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي

تنسيق الدبلومات 2025

تجارة 93.8% وهندسة97.3% وفني صحي لنظام 3سنوات 97.5%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

سيارات المعاقين

مخالفة للقانون.. مصطفى بكري يطالب بسرعة الإفراج عن سيارات ذوي الهمم

تنسيق الجامعات 2025

10 كليات في تنسيق المرحلة الثالثة 2025 مطلوب خريجيها بسوق العمل

سنة النبي في صلاة الفجر

سنة النبي في صلاة الفجر.. ما السور التي كان يقرأها الرسول بعد الفاتحة؟

تنسيق الجامعات 2025

أماكن شاغرة لخدمة اجتماعية وفني صحي وتربية بتنسيق المرحلة الثالثة 2025

اشتغلت شفتين بدون أكل..وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بـ"قصر العيني"

اشتغلت شفتين بدون أكل.. وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بالقصر العيني

أرشيفية

حقيقة وقف صرف المعاشات لهذه الفئات من المواطنين

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | شاشات الهواتف والتليفزيون خطر على صحة القلب.. علامة هامة تشير للإصابة بالسكتة الدماغية

التصلب المتعدد

التصلب المتعدد.. أعراضه وعوامل الخطر

التين البرشومي

احذر.. الإفراط في تناول التين البرشومي غير محبب لهؤلاء

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تناول حب العزيز بانتظام؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول حب العزيز بانتظام؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول حب العزيز بانتظام؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول حب العزيز بانتظام؟

طريقة عمل كفتة دايت في الفرن بدون دهون

طريقة عمل كفتة دايت في الفرن بدون دهون
طريقة عمل كفتة دايت في الفرن بدون دهون
طريقة عمل كفتة دايت في الفرن بدون دهون

طريقة عمل سموثي الفراولة والموز .. مشروب رائع للصيف والدايت

طريقة عمل سموثي الفراولة والموز بالحليب النباتي
طريقة عمل سموثي الفراولة والموز بالحليب النباتي
طريقة عمل سموثي الفراولة والموز بالحليب النباتي

قدماك لا تكذبان .. تعطي إشارات صامتة لمشاكل صحية خطيرة

احتباس السوائل
احتباس السوائل
احتباس السوائل

فيديو

اتهام مداهم بغسيل الاموال

65 مليون جنيه … حقيقة اتهام مداهم بغسيل الأموال

والد صغير سوبر ماركت المهندسين

احنا صعايدة وعايزين القصاص.. أول ظهور لأسرة صغير سوبر ماركت المهندسين| فيديو

حفل زفاف الدكتورة يومي

فرح عالمي في ايطاليا ...الدكتورة يومي تدخل القفص الذهبي

حقيقة تعاطي خالد الرسام المخدرات

حشـ يش وفيديوهات خادشة.. اعترافات صانع المحتوى خالد الرسام بعد ضبطه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

المزيد