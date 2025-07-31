سلوفينيا تعلن حظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل بسبب حرب غزة

أعلنت سلوفينيا اليوم الخميس، أنها ستحظر جميع تجارة الأسلحة مع إسرائيل بسبب حربها في قطاع غزة، فيما وصفته بأنه سابقة من نوعها من قبل دولة في الاتحاد الأوروبي.

وقالت الحكومة السلوفينية في بيان: "سلوفينيا أول دولة أوروبية تحظر استيراد وتصدير ونقل الأسلحة من وإلى إسرائيل"، مضيفةً أنها تعمل بشكل مستقل لأن الاتحاد "لم يتمكن من اتخاذ إجراءات ملموسة" كما طلب.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، طالب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون الاتحاد الأوروبي بتجميد التجارة مع إسرائيل حتى يتم السماح بدخول المساعدات غير المقيدة إلى قطاع غزة.

وكتب رئيس الوزراء السويدي عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس : "الوضع في غزة مؤسف للغاية، وإسرائيل لا تفي بالتزاماتها الأساسية والتعهدات المتفق عليها فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية".

وأضاف كريسترسون “لذلك، تُطالب السويد الاتحاد الأوروبي بتجميد الشق التجاري من اتفاقية الشراكة في أقرب وقت ممكن. ويجب زيادة الضغط الاقتصادي على إسرائيل”.

وقال “يجب على الحكومة الإسرائيلية السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون قيود”.