البيت الأبيض: ترامب إنسان ذو قلب كبير يحاول إنهاء أزمة غزة

قالت المتحدثة بإسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الخميس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنسان ذو قلب كبير، ولهذا السبب أرسل المبعوث الخاص ستيف ويتكوف إلى المنطقة في محاولة لإنقاذ الأرواح وإنهاء أزمة غزة.

وأكدت المتحدثة بإسم البيت الأبيض، أن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، والمبعوث الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، سيزوران غزة غدا الجمعة، بعد لقائهما برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إسرائيل لمناقشة سبل توفير الغذاء والمساعدات لغزة.

وأشارت إلى أن ويتكوف وهاكابي سيزوران قطاع غزة لتفقد مواقع التوزيع الحالية ووضع خطة لإيصال المزيد من الغذاء، والالتقاء بسكان غزة للاطلاع على الوضع الميداني المتدهور.

وأوضحت ليفيت أن ويتكوف والسفير الأمريكي سيطلعان الرئيس ترامب فورًا بعد زيارتهما على الوضع الراهن للموافقة على الخطة النهائية لتوزيع الغذاء والمساعدات في المنطقة.