سلوفينيا: حظر استيراد بضائع المستوطنات ردًا على الوضع الإنساني في غزة

أعلنت وزارة الخارجية السلوفينية أن قرار حظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعد استجابة "ضرورية" للوضع الإنساني والأمني المتدهور في قطاع غزة.

وأكدت الوزارة في بيان صدر اليوم أن هذا الإجراء "يبعث برسالة واضحة إلى إسرائيل والمجتمع الدولي، مفادها أن انتهاكات القانون الدولي لا يمكن أن تمر دون عواقب".

وأضاف البيان أن سلوفينيا ملتزمة بالقانون الدولي الإنساني وبمبادئ العدالة، وأن السياسات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية تشكل عقبة أمام تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.