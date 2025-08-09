مقتل شرطي أمريكي إثر إصابته في إطلاق نار بجامعة بولاية جورجيا

لقي شرطي في الولايات المتحدة مصرعه، اليوم السبت، خلال حادث إطلاق نار في حرم جامعة إيموري في ولاية جورجيا، حسبما أفاد تلفزيون ايه بي سي الأمريكي.

وكان الشرطي قد وصل استجابةً لبلاغ عن إطلاق نار داخل الحرم الجامعي، ونقل إلى المستشفى وهو مصاب بحالة حرجة قبل أن يُعلن عن وفاته.

وكانت جامعة إيموري قد أبلغت عبر حسابها على منصة إكس بوجود إطلاق نار داخل الحرم، ودعت الجميع إلى الاحتماء في أماكن آمنة.

لاحقًا، أفاد تلفزيون إن بي سي بأن مطلق النار تم العثور عليه ميتًا.

ولم يُصب أي من المدنيين، بينما نُقل الشرطي ديفيد روز من قسم شرطة مقاطعة ديكالب إلى المستشفى حيث توفي نتيجة إصابته.

وتنتشر حوداث إطلاق النار الإرهابية غير المنظمة في أمريكا بشكل كبير يجعلها من أخطر الدول في العالم في عمليات إطلاق النار العشوائية وذلك لسهولة الحصول على السلاح وفق قوانين كثير من الولايات الأمريكية التي لا ترى مانع في امتلاك السلاح الذي يكون بعضه بالغ الخطورة لا يجوز أن يقع بين أيدي الأفراد.

