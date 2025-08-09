أمريكا تخطط لاستخدام القوة العسكرية ضد عصابات المخدرات المكسيكية

نقلت واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين القول بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تقيم خططا لاستخدام القوة العسكرية ضد عصابات المخدرات المكسيكية.

وذكرت الصحيفة ذاتها ان المناقشات تراوحت بين استخدام مدمرات بحرية لإطلاق صواريخ على قادة العصابات.

وفي وقت سابق ، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك، في خطوة مثّلت تصعيدًا مفاجئًا على جبهة التبادل التجاري بين ضفتي الأطلسي، وأثارت ردود فعل غاضبة من عدة عواصم أوروبية.

في المقابل، أعلنت الحكومة المكسيكية أنها أُبلغت رسميًا بالقرار الأمريكي خلال اجتماع رفيع المستوى مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية.

وأوضحت في بيان أنها تعتبر القرار غير عادل، وأنها أعربت عن رفضها الصريح له خلال المحادثات.