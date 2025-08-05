المكسيك: اغتيال مدعٍ عام بالقرب من الحدود الأمريكية

أعلن حاكم ولاية تاماوليباس "أميريكو فياريال"، اغتيال مدعٍ عام فيدرالي مكسيكي في رينوسا، وهي مدينة حدودية أمريكية تعج بالمخدرات والوقود والاتجار بالبشر.

وكتب "فياريال"- في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، حسبما ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الإخبارية الفرنسية، اليوم الإثنين- أن "حكومة تاماوليباس تدين الجريمة التي استهدفت مندوب المدعي العام في الولاية".



ووفقا لوسائل إعلام محلية، قتل المدعي العام "إرنستو فاسكيز رينا"، أثناء قيادته سيارته الرسمية في أحد شوارع رينوسا، بالقرب من مدينة "هيدالجو" بولاية تكساس.

وذكرت أجهزة الأمن في تاماوليباس- على مواقع التواصل الاجتماعي- أنه "وفقا للتقارير الأولية، سمع شهود عيان طلقات نارية في المنطقة".



وأظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل الإعلام رجلا فاقدا للوعي ملقى على الأرض وسط بركة من الدماء، بجوار سيارة سوداء محترقة في وسط شارع واسع. ولم تعلق هيئة مكافحة المخدرات الفيدرالية حتى الآن.



وتعد ولاية "تاماوليباس" موطنا لكارتل الخليج، وهي منظمة قوية لتهريب المخدرات صنفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "منظمة إرهابية أجنبية" في وقت سابق من هذا العام.