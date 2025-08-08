قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمم المتحدة تحذر: أي تصعيد جديد في غزة كارثة إنسانية تهدد فرص السلام
9 كلمات تقضي حاجتك يوم الجمعة.. داوم عليها
كسبوا ملايين من لايفات تيك توك .. يعني إيه غسيل أموال وكيف يتم مع البلوجرز؟
روسيا تحيي ذكرى حرب القوقاز .. زاخاروفا: موسكو تصدت وحدها بحسم لـ"عدوان جورجيا"
زلزالان يضربان الإمارات خلال يومين.. صدفة جيولوجية أم بداية لنشاط زلزالي مروع | تقرير
الحبس 6 أشهر عقوبة الاعتداء على القيم الأسرية في المجتمع المصري بالقانون
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 8 أغسطس
الهند تتجه لتعليق شراء النفط الروسي مؤقتًا تجنبًا لعقوبات جمركية أمريكية
أدعية من القرآن.. رددها في صباح يوم الجمعة لسكينة النفس وراحة البال
الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج على البحر الأحمر
أقر بالتعاطي وبالفيدوهات الخادشة للحياء.. أقوال خالد الرسام بعد حبسه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إدارة ترامب تخطط لاحتجاز المهاجرين في سجن شديد الحراسة مثير للجدل

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لاستخدام أحد أكثر السجون تشديدًا في الولايات المتحدة كمركز جديد لاحتجاز المهاجرين، في خطوة من المتوقع أن تثير جدلًا واسعًا داخل الأوساط الحقوقية والسياسية.

وبحسب مصادر مطلعة تحدثت للصحيفة، فإن الإدارة تعتزم تخصيص سجن ولاية لويزيانا المعروف بلقب "ألكاتراز الجنوب"، لاستيعاب ما لا يقل عن 450 مهاجرًا موقوفًا، تمهيدًا لترحيلهم. ومن المرجح أن يتم الإعلان عن القرار رسميًا مع بداية الشهر المقبل.

يقع هذا السجن سيئ السمعة في موقع كان سابقًا مزرعة شاسعة، ويُعد أكبر منشأة إصلاحية ذات حراسة مشددة في الولايات المتحدة، إذ تغطي مساحته نحو 73 كيلومترًا مربعًا. ويمتاز بموقعه المحاط بنهر المسيسيبي والمستنقعات الكثيفة، ما يجعل من الهروب منه أمرًا شبه مستحيل، وهو السبب وراء تسميته بـ"ألكاتراز الجنوب"، في إشارة إلى سجن ألكاتراز الشهير في سان فرانسيسكو.

ويحمل السجن تاريخًا مثيرًا للجدل في ما يتعلق بظروف الاحتجاز، حيث وثّقت تقارير سابقة سوء معاملة السجناء داخله، ما يثير مخاوف حقوقية بشأن استخدامه كمركز لاحتجاز المهاجرين، بمن فيهم أفراد لم يرتكبوا جرائم جنائية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تصعيد ترامب لسياساته المناهضة للهجرة، تزامنًا مع حملته الانتخابية التي يركز فيها على ملفات الأمن والحدود. وكانت الإدارة قد افتتحت مؤخرًا مركزًا مؤقتًا آخر في ولاية فلوريدا مخصصًا للمهاجرين غير النظاميين قيد الترحيل، أطلق عليه إعلاميًا اسم "ألكاتراز التماسيح" كتشبيه بسجن ألكاتراز الأسطوري.

ولم تُصدر وزارة الأمن الداخلي الأمريكية حتى الآن تعليقًا رسميًا بشأن الخطة، لكن تقارير إعلامية رجّحت أن تكون جزءًا من استراتيجية أوسع لإعادة هيكلة نظام احتجاز المهاجرين، وربما إرسال رسالة ردع للمهاجرين المحتملين عبر الحدود الجنوبية.

الخطوة، إذا تم تنفيذها، ستثير بلا شك موجة انتقادات من المنظمات الحقوقية، التي طالما نددت بسياسات الاحتجاز الجماعي للمهاجرين، خصوصًا في منشآت سبق توثيق انتهاكات فيها.

وول ستريت جورنال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة ألكاتراز الجنوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

شاكر محظور

قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن في مصر

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

تنسيق الجامعات 2025

الطب البيطري 84.3% والعلوم 80.8%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9%.. تنسيق المرحلة الثانية 2025

مرتضى منصور

امنعوا الفيلم دا | طلب عاجل من مرتضى منصور لسبب صادم

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025

الطب 74%و73% للأسنان والهندسة 64%| إعلان تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025.. رسمياً

حالة الطقس

3 ظواهر جوية .. الأرصاد تصدر تحذيرا بسبب طقس الغد

ترشيحاتنا

التين البرشومي

احذر.. الإفراط في تناول التين البرشومي غير محبب لهؤلاء

مشاكل البشرة

نوع خضار غير متوقع.. يعالج مشاكل البشرة والجروح والتجاعيد

سرطان الحنجرة

احترس.. أعراض شائعة تكشف سرطان الحنجرة

بالصور

بالكاش مايوه.. ليلى علوي تخطف الأنظار على البحر

ليلي علوي علي البحر
ليلي علوي علي البحر
ليلي علوي علي البحر

معلومات عن خالد الرسام بلوجر اللايفات الخادشة للحياء

خالد الرسام
خالد الرسام
خالد الرسام

حلوة وحادقة .. اعرف فوائد الحمص الصحية

الحمص
الحمص
الحمص

هتظبط النفسية والصحة والطاقة وببلاش.. اعرف عادة خارقة تغير حياتك 180 درجة

المشي
المشي
المشي

فيديو

رنا سماحة مع تقى الجيزاوي

رنا سماحة: والدتي سبب دخولي ستار أكاديمي .. وأتمنى مشاركة شيرين ديو غنائي | حوار

أم عمر

من بائعة فاكهة بسيطة لـ مشاهير تيك توك.. حكاية أم عمر المعروفة بفراولة

روبي

ثانيتين .. روبي تطرح أحدث أغانيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد