واشنطن تُطلع الأوروبيين على فحوى لقاء بوتين وويتكوف وسط تحركات لعقد قمة مع ترامب

أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي أن المبعوث الخاص للبيت الأبيض، ستيف ويتكوف، يعتزم إجراء اتصال هاتفي مع ممثلين من عدة دول أوروبية، لإطلاعهم على تفاصيل اجتماعه الأخير مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك في إطار التنسيق حول التحركات السياسية المقبلة، ومن ضمنها إمكانية عقد قمة تجمع بوتين بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وبحسب منشور للصحفي باراك ديفيد على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، فإن ويتكوف سيجري المكالمة اليوم الخميس مع ممثلين عن أوكرانيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، وبريطانيا، لمناقشة نتائج لقائه مع الرئيس الروسي، والتباحث بشأن الخطوات التالية على الساحة الدولية. ومن بين الملفات المطروحة للنقاش، وفق ما أوردته المنصة، فكرة عقد قمة على مستوى رفيع بين بوتين وترامب.

ورغم عدم كشف تفاصيل إضافية حول فحوى اللقاء بين ويتكوف وبوتين، فإن مصادر مطلعة أشارت إلى أن المحادثات بين الطرفين كانت أعمق مما هو مُعلن، وتهدف إلى كسر حالة الجمود في عدد من الملفات، لا سيما الأزمة الأوكرانية.

وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، قد صرّح في وقت سابق أن التحضيرات لعقد قمة بين الجانبين قد بدأت فعليًا، مؤكدًا أن المبادرة جاءت من الطرف الأمريكي. وأوضح أن اللقاء المرتقب سيُعقد على أعلى المستويات، في حال التوافق على ترتيباته النهائية.

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام أمريكية مساء الأربعاء أن دونالد ترامب عبّر عن رغبته الجادة في لقاء بوتين الأسبوع المقبل، ما يعزز فرضية انعقاد اللقاء خلال فترة وجيزة، خاصة مع الأجواء الدبلوماسية المكثفة المحيطة بالتحركات الأمريكية الروسية.

وفي تصريح لافت تناقلته بعض الصحف، قال ترامب إن اللقاء بين بوتين وويتكوف "فاق التوقعات"، في إشارة ضمنية إلى تحقيق تقدم في نقاط التفاهم، أو على الأقل إعادة فتح قنوات التواصل المباشر بين البلدين.

هذه التطورات تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاتصالات السياسية بين واشنطن وموسكو، في وقت تزداد فيه الضغوط الدولية من أجل التوصل إلى حلول سلمية للصراعات المتصاعدة، وعلى رأسها الحرب في أوكرانيا.