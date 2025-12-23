قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتفاق في مسقط لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين
عبد الغفار: التأمين الصحي الشامل وطب الأسرة في صدارة الاهتمام الحكومي
وزير العمل يوفر إعانة مالية وفرصة عمل لصاحبة فيديو التخلي عن أبنائها الأربعة
رئيس الوزراء يتفقد نقطة إسعاف قرية «الودي» بالجيزة
تعديل جدول الامتحانات لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالقليوبية
منظمة الأمن الغذائي تحذّر: 1.6 مليون شخص في غزة يواجهون انعدامًا حادًا في الطعام
خلال جولته ببني سويف| وزير التعليم يتابع نتائج امتحان البرمجة ويشيد بمستوى الطلاب في القراءة والكتابة
لأول مرة منذ عامين.. عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JACQUES SAADE قناة السويس
رئيس الوزراء يزور مدرسة أسكر الابتدائية بالجيزة
انهيار عقار من 5 طوابق في إمبابة.. والإنقاذ البري يبحث عن ضحايا
عمر مرموش عن مباراة زيمبابوي: خلقنا فرص كتير ومكناش موفقين
الإسكان: إجراء القرعة العلنية الأولى لمشروع «مسكن الطرح السادس» بـ10 مدن جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الاستثمار: مصر ضخت 553 مليار دولار في البنية التحتية خلال 10 سنوات لتعزيز النمو

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، وقدم عرضًا تفصيليًا حول التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد المصري وأبرز المستجدات المتعلقة بتطويره.

وأوضح الوزير أن مصر شهدت خلال العشر سنوات الماضية ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية بلغت 553 مليار دولار، شملت قطاعات الطرق والطاقة والمياه والإسكان، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات أسست قاعدة قوية للنمو الاقتصادي المستدام، مع التركيز على تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 6 و7٪؜ لدعم خلق الوظائف وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مع الإشارة إلى الحاجة لمضاعفة متوسط الاستثمارات الأجنبية المباشرة الحالية البالغ 8–10 مليارات دولار سنويًا.

وتناول الوزير الإصلاحات في مجال السياسة النقدية، مؤكدًا انخفاض معدل التضخم من 38٪؜ إلى 12.3٪؜، مع استهداف الوصول إلى 7٪؜، بما يسهم في خفض أسعار الفائدة وتشجيع الاستثمار والتجارة. وأوضح أن صافي الأصول الأجنبية تحول من السالب إلى 20 مليار دولار، بينما وصل الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 51 مليار دولار، وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى 37 مليار دولار، مشيدًا بإجراءات السياسة المالية التي أدت إلى زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 35٪؜.
وفيما يخص التجارة، أوضح الوزير أن التحدي الرئيسي ليس الاستيراد بل التصدير، موضحًا أن 83٪؜ من فاتورة الاستيراد تشمل مستلزمات الإنتاج، بينما تمثل السلع الأساسية 10٪؜ والسلع الأخرى 7٪؜. وأضاف أن الحكومة تعمل على تسهيل إجراءات التجارة، بما في ذلك تخفيض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام، مع الاستهداف الوصول إلى يومين فقط، إلى جانب حماية الصناعة المحلية وتعزيز العلاقات التجارية مع 6 دول إفريقية كنقاط ارتكاز للتصدير.
وأكد الوزير أيضًا أهمية التحول الرقمي لتعزيز تنافسية مصر، مشيرًا إلى قرب الانتهاء من منصة الكيانات الاقتصادية التي تمكن المستثمر من إجراء جميع العمليات بدءًا من التأسيس والترخيص وحتى دفع الرسوم إلكترونيًا، بالتوازي مع منصة مؤقتة تعرض 469 ترخيصًا وخدمة حاليًا.

الاستثمار وزارة الاستثمار البنية التحتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

صلاح وهالاند

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

الاهلي

عرض 1.4 مليون دولار .. الأهلي المصري يتحرك بقوة لضم مهاجم كونغولي

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق

حسام حسن

كأس أمم أفريقيا.. أول تعليق من حسام حسن بع الفوز على زيمبابوي

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

إصابة 11 شخصا في تصادم سيارتين ميكروباص بالشرقية

انجي حمادة

16 فبراير .. محاكمة إنجي حمادة في اتهامها بغسل الأموال

هيفاء وهبي ومحاميها شريف حافظ

هيفاء وهبي تتهم صفحات بترويج فيديوهات فاضحة لها وتؤكد: مفبركة بالذكاء الاصطناعي

بالصور

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك.. تفاصيل حالته الصحية

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية

لبحث إنشاء المركز الدولي للتدريب على فنون المسرح.. وزير الثقافة يلتقي الفنان القدير خالد الصاوي

وزير الثقافة وخالد الصاوي
وزير الثقافة وخالد الصاوي
وزير الثقافة وخالد الصاوي

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم.. وصفة صحية بطعم شهي

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم
الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم
الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل
عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل
عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

فيديو

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد