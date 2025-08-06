قبيل انتهاء المهلة الامريكية ..بوتين يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف



افادت وكالة فرانس برس بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في الكرملين اليوم الأربعاء، قبيل انتهاء المهلة الأمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.



وفي وقت سابق حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة موعدًا نهائيًّا لروسيا للموافقة على إنهاء الحرب الأوكرانية أو مواجهة عقوبات جديدة.

ويشار الي ان ويتكوف وصل في وقت سابق اليوم، إلى روسيا، في زيارة تهدف إلى تخفيف حدة التوتر مع الولايات المتحدة وحلحلة الأزمة الراهنة.

واشار مصدر روسي مطلع لوكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، إن ستيف ويتكوف وصل إلى موسكو وكان في استقباله في المطار المبعوث الروسي للاستثمار كيريل دميترييف.