الأطلسي للبحوث: بوتين لا يسعى للتسوية.. وروسيا تريد محو أوكرانيا من الخريطة

قال بيتر ديكنسون، المحرر في المركز الأطلسي للبحوث، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يسعى إلى تسوية، بل يهدف إلى السيطرة الكاملة على أوكرانيا، وربما حتى محوها كدولة مستقلة.

وأوضح ديكنسون، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن بوتين يرفض الاعتراف بالنخب الأوكرانية الحالية، ويصر على تسليم ما لا يقل عن 20% من الأراضي الأوكرانية لروسيا، مضيفًا أن فكرة الوصول إلى حل وسط بين الطرفين تبدو شبه مستحيلة في ظل هذه الشروط.

وذكر، أن دعم أوكرانيا بصواريخ باتريوت لم يعد كافيًا، وأنه يجب تزويدها بقدرات هجومية قادرة على استهداف العمق الروسي، إذا كان الغرب جادًا في وقف الهجمات الروسية.

وفيما يخص التهديدات النووية الروسية، أشار ديكنسون إلى أنها لا تعدو كونها «تكتيك ترهيب»، يلجأ إليه الكرملين كلما اقترب الغرب من تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا، لافتًا إلى أن موسكو استخدمت هذا الأسلوب منذ بداية الغزو في 2022، وأن الغرب كان يتراجع في بعض الأحيان بسببه.

ونوّه إلى أن الإدارة الأمريكية، خاصة في عهد دونالد ترامب، ردّت بصرامة على هذه التهديدات عبر تحركات عسكرية وتصريحات مباشرة، مما أجبر موسكو على التراجع، وكشف أن التهديدات النووية لم تكن سوى وسيلة ضغط نفسي وسياسي.