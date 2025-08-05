أوكرانيا.. سماع دوي انفجار في مقاطعة سومي الحدودية مع روسيا

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجار في مقاطعة سومي الحدودية مع روسيا في ظل استمرار الحرب الشعواء منذ أكثر من ٣ سنوات.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عبر تيليجرام أن وحدات الدفاع الروسية دمرت 24 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، منها سبع طائرات فوق منطقة روستوف، التي لطالما كانت هدفًا لغارات جوية أوكرانية.

وتكتفي الوزارة بإبلاغ عدد الطائرات المسيرة التي أُسقطت، دون ذكر عدد الطائرات التي أطلقتها أوكرانيا.

ودأبت أوكرانيا على القول إن هجماتها داخل روسيا تهدف إلى تدمير البنية التحتية الأساسية لجهود موسكو الحربية، وتأتي ردًا على الغارات الروسية المستمرة على أوكرانيا.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لاستهداف قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، نقطة انتشار ومستودعات للذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، باتجاه كونستانتينوفكا في دونباس، بضربات دقيقة من مدفع هاوتزر "دي-30".

ياتي ذلك فيما صرّح القائم بأعمال حاكم منطقة روستوف، يوم الثلاثاء، بأنّ هجومًا أوكرانيًا بطائرة مُسيّرة ليلًا أشعل عدة حرائق، بما في ذلك في محطة كهرباء فرعية، في منطقة روستوف جنوب روسيا.

وأوضح القائم بأعمال حاكم روستوف، يوري سليوسار، عبر تطبيق تيليجرام، أنّه لم تقع إصابات نتيجة الهجوم، وتمّ إخماد الحريق في المحطة الفرعية، الذي امتدّ على مساحة تُقارب 500 متر مربع (5400 قدم مربع).