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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أوكرانيا: أسقطنا 29 مسيرة روسية وصاروخا باليستيا

مسيرة
مسيرة
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن القوات الجوية الأوكرانية، قالت إنهم أسقطوا 29 مسيرة روسية من بين 46 مسيرة وصاروخا باليستيا أطلقتها روسيا الليلة الماضية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق ، أن القوات الروسية قضت على قناصين أوكرانيين باستخدام طائرة بدون طيار مزودة برشاش كلاشينكوف.

وأوضحت الدفاع الروسية أن: "الطائرة بدون طيار تُشارك بالفعل على خط التماس... في إحدى الحالات، اكتشفت طائرتنا الاستطلاعية بدون طيار قناصين.

وأضافت أن الطائرة بدون طيار المزودة بنظام أسلحة خفيفة جاءت من الخلف ودمرت الهدف.

وأشار إلى أنه لتخفيف وزن الطائرة بدون طيار، أُزيل أجزاء أخرى من البندقية الهجومية وفي الوقت نفسه، تم دمج آلية تخميد الارتداد في النظام المُناسب.

القوات الجوية الأوكرانية روسيا مسيرة

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