غدًا.. بوتين يستقبل رئيس الإمارات لمناقشة التعاون الثنائي والقضايا الدولية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان غدًا في الكرملين، في زيارة رسمية تعكس متانة العلاقات بين البلدين وتطورها خلال السنوات الأخيرة.

ملفات اقتصادية وسياسية على طاولة النقاش

ومن المقرر أن يبحث الجانبان آفاق التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والطاقة والاستثمار، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

تنسيق مشترك في ملفات دولية

كما تتضمن المباحثات مناقشة أوجه التنسيق في المحافل الدولية، وسبل دعم الاستقرار في عدد من مناطق النزاع، بما يعكس اهتمامًا مشتركًا بـ"الدبلوماسية المتوازنة" التي تجمع بين موسكو وأبوظبي.