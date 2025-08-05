تقارير صحفية: توقعات برفض بوتين مهلة ترامب لإنهاء الحرب مع أوكرانيا

قالت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصدر مقرب من الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من غير المرجح أن يستجيب للمهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تنتهي يوم الجمعة.

وأشارت الوكالة إلى أن بوتين يشعر بالقلق من استياء ترامب ومن تدهور العلاقات المتصاعد مع واشنطن، لكنه لا يرى أن الوقت مناسب لإنهاء الحرب في أوكرانيا، خصوصاً في ظل تقدم قواته على الأرض، وتمسكه بتحقيق هدفه المتمثل في السيطرة الكاملة على أربع مناطق أوكرانية.

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا لم يعد لديها قيود فيما يتعلق بمعاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدي.

وحول الوضع فيما يتعلق بشراء الهند للنفط الروسي قال المتحدث بإسم الكرملين: للدول ذات السيادة الحق في اختيار شركائها التجاريين.

وأضاف بيسكوف قائلا : التصريحات المتضمنة تهديدات لإجبار الدول على وقف التجارة مع روسيا غير قانونية.

وتابع المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف:

روسيا ترى أن لها الحق باتخاذ خطوات فيما يتعلق بنشر الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى إذا لزم الأمر.

وحول الحكم الصادر بحق المعارض المولديفي غوتسول أشار المتحدث بإسم الكرملين إلي أن المعارضة في مولدافيا تتعرض للقمع بكل الطرق الممكنة والمعايير الديمقراطية تُداس.