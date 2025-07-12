ترامب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على المكسيك

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات المكسيكية، وذلك في خطوة تصعيدية جديدة ضمن توجهاته الاقتصادية التي وصفها بـ"الحازمة لحماية الاقتصاد الأمريكي".

تصعيد مماثل ضد أوروبا: رسوم 30% على سلع الاتحاد الأوروبي

كما أكد ترامب عزمه فرض الرسوم نفسها – 30% – على سلع قادمة من دول الاتحاد الأوروبي، في تحرك يُنذر بتوترات تجارية جديدة بين واشنطن وبروكسل، وسط انتقادات أوروبية سابقة لسياسات ترامب الاقتصادية أثناء ولايته.

مواجهات في غزة: إصابة 3 جنود إسرائيليين جنوبي القطاع

في سياق آخر، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة ثلاثة جنود خلال معارك اندلعت في جنوب قطاع غزة، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، والتصعيد الميداني الذي يشهده منذ أشهر.