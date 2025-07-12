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إصابة 3 جنود بغزة في انفجار عبوة ناسفة.. واعتراف لـ الاحتلال باستهداف المدنيين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إصابة 3 جنود بغزة في انفجار عبوة ناسفة.. واعتراف لـ الاحتلال باستهداف المدنيين

المقاومة
المقاومة
محمد على

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإصابة 3 جنود جنوب قطاع غزة نتيجة انفجار عبوة بمركبة عسكرية من المقاومة الفلسطينية بالقطاع المحاصر والمفروض عليه الجوع منذ أكتوبر 2023.

وذكر موقع واللا العبري بإصابة جندي في شمال قطاع غزة وجنديين آخرين خلال معارك في جنوب القطاع

فيما قالت كتائب سرايا القدس أنها قصفت بقذائف الهاون حشود العدو الصهيوني على جبل الصوراني شرق حي التفاح بمدينة غزة.

خلال ذلك، قالت وسائل إعلام عبرية أن جنود الاحتلال أقروا بمهاجمة مسيرات أطفالا وبالغين غير مسلحين في قطاع غزة فيما استخدمت وحدات عدة في غزة استخدام مسيرات حولها الجيش لأدوات هجوم عبر جهاز لإلقاء قنابل يدوية.

وذكر جنود أنهم يروون أنه في حالات كثيرة تهاجم مسيرات مدنيين لتجبرهم على المغادرة أو عدم العودة فيما. 

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية نقلا عن رئيس العمليات السابق بالجيش الإسرائيلي أن حماس حظيت بوقت كافٍ لدراسة عمل الجيش واستغلت ذلك لصالحها وإن حرب حماس مبنية على نقاط ضعف الجيش الإسرائيلي.

كما إن حماس تعمل في خلايا صغيرة ولديها متفجرات أسقطها الجيش ولهذا فهذه حرب عبوات وحماس تنصب كمائن وتبادر بالسيطرة على نقاط الضعف.

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