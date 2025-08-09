كوبر يتولى رئاسة القيادة المركزية الأمريكية خلفا لمايكل كوريللا

أنهى قائد القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) مايكل كوريلا فترة ولايته، وسلم منصبه للأدميرال براد كوبر في حفل أقيم في مركز مؤتمرات تامبا بولاية فلوريدا أمس الجمعة.

شغل كوبر سابقًا منصب نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية.

حضر الحفل كبار مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية وممثلون عن الدول الشريكة حول العالم.

وصرحت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على تويتر: "خلال فترة قيادته، قاد الجهود العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، وحافظ على الاستقرار والأمن الإقليميين، بالإضافة إلى إلحاق الهزيمة الدائمة بتنظيم داعش".

قال كوريلا: "أعلم أنه تحت قيادة الأدميرال براد كوبر، وبدعم من وزارة الدفاع وهيئة الأركان المشتركة، ومشورة ومساهمات حلفائنا وشركائنا، ودعم مقرنا وفرقنا المكونة، سينجح دائمًا جنودنا وبحارتنا وطيارونا ومشاة البحرية وخفر السواحل وحراس القيادة المركزية الذين يخدمون هذه الأمة في جبهات الحرية".

وأضاف كوبر في خطابه: "لقد حققت القيادة المركزية الأمريكية والقوة المشتركة بأكملها أداءً استثنائيًا تحت قيادة الجنرال كوريلا، مما ساهم في تعزيز الشراكات، وزيادة القدرة القتالية للقوات الأمريكية، والدفاع عن الأمريكيين والمدنيين في الخارج".

الأدميرال كوبر خريج الأكاديمية البحرية الأمريكية عام ١٩٨٩، وحاصل على درجة الماجستير في الاستخبارات الاستراتيجية من الجامعة الوطنية للاستخبارات.

بصفته قائدًا للقيادة المركزية، سيشرف الأدميرال كوبر على جميع المهام العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء منطقة مسؤوليته التي تضم ٢١ دولة، والتي تشمل الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.