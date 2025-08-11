الاتحاد الأوروبي: إعداد الحزمة الـ19 للعقوبات على روسيا

أعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين أن التكتل سيضع حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، مؤكدةً على عدم تقديم أي تنازلات لموسكو دون وقف إطلاق نار كامل.

وقالت كالاس في بيان: "فيما لم توافق روسيا على وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط، فلا ينبغي لنا حتى مناقشة أي تنازلات".

وحددت كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي سلسلة محددة من الخطوات التي ينبغي اتباعها، مع إعطاء الأولوية لالتزام روسيا بإنهاء الأعمال العدائية قبل بدء أي مفاوضات.

وأضافت: "إن تسلسل الخطوات مهم أولاً، وقف إطلاق نار غير مشروط مع نظام مراقبة قوي وضمانات أمنية صارمة".

وأكدت كالاس أن العمل على حزمة العقوبات الجديدة سيستمر، على الرغم من أنها لم تقدم تفاصيل حول التدابير التي قد تشملها أو موعد تطبيق الحزمة.