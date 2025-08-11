ترامب: حماس لن تفرج عن الرهائن الإسرائيليين في غزة

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن اعتقاده أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس لن تفرج عن الرهائن الإسرائيليين ما لم يتغير الوضع في قطاع غزة.

وفي مقابلة هاتفية قصيرة مع موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، امتنع الرئيس ترامب عن تأييد خطط إسرائيل لمهاجمة مدينة غزة واحتلالها بشكل مباشر.

وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن حركة حماس "لن تُطلق سراح الرهائن في الوضع الحالي"، مؤيدا استمرار الضغط عليها.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه لا يجب أن تستمر حماس في قطاع غزة، وإسرائيل ستقرر ذلك.

ويعارض بعض كبار القادة العسكريين الإسرائيليين الهجوم المخطط له، جزئيًا، خوفًا من أن يُعرّض الرهائن الإسرائيليين للخطر.

ويسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى احتلال قطاع غزة بالكامل، وهو الأمر الذي يمكن أن يتسبب في نزوح أكثر من مليون فلسطيني من مدينة غزة.

وأعلنت عدد من الدول اعتراضها على الخطوة الإسرائيلية المنتظر تنفيذها خلال الأسابيع المقبلة، حيث أوضح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أن قرار برلين وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، جاء ردا على خطتها توسيع عملياتها في قطاع غزة.