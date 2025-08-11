نشر الحرس الوطني.. قرار مفاجئ من ترامب بشأن العاصمة واشنطن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين أنه سينشر قوات الحرس الوطني، وسيتولى إدارة شرطة العاصمة للتصدي للجريمة في واشنطن، بعد تعزيز الوجود الفيدرالي لأجهزة إنفاذ القانون في العاصمة يوم السبت.

نشر الحرس الوطني في واشنطن

وقال ترامب للصحفيين في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "سأنشر الحرس الوطني للمساعدة في إعادة إرساء القانون والنظام والسلامة العامة في واشنطن العاصمة. وسيُسمح لهم بأداء عملهم على أكمل وجه"، بحسب ما أوردته فضائية فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية.

وأضاف ترامب أيضًا أنه سيُحوّل إدارة شرطة العاصمة في واشنطن إلى إدارة اتحادية للتصدي للجريمة، ووضعها تحت سلطة المدعية العامة بام بوندي.

قوات الحرس الوطني

قوات الحرس الوطني هي قوات احتياطية تُحشد استجابةً للعمليات على مستوى الولايات وعلى المستوى الفيدرالي، بما في ذلك الكوارث الطبيعية، وعادةً ما تشرف عليها حكومات ولاياتها.

ومع ذلك، نشر ترامب، بشكل مثير للجدل، قوات من الحرس الوطني من كاليفورنيا للرد على أعمال الشغب المتعلقة بالهجرة في يونيو، متجاوزًا حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم في إرسال القوات.

تشرف الحكومة الفيدرالية على الحرس الوطني في مقاطعة كولومبيا.

قال ترامب: "لقد أصبح الوضع فوضى عارمة، ونحن نتخلص من الأحياء الفقيرة أيضًا" مضيفا: "لدينا أحياء فقيرة هنا. ونحن نتخلص منها".

مكافحة الجريمة في واشنطن

تأتي تصريحات ترامب بعد أن وعد في منشور على موقع "تروث سوشيال" صباح الاثنين بأن واشنطن ستكون "متحررة" من "الجريمة والوحشية والقذارة والحثالة".

وقال في المنشور إن "أيام قتل أو إيذاء الأبرياء بلا رحمة قد ولت!".

وطرح ترامب فكرة الاستيلاء على إدارة شرطة العاصمة واشنطن والاستعانة بقوات الحرس الوطني لمكافحة الجريمة في واشنطن يوم الأربعاء، في أعقاب الاعتداء على موظف سابق في وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) في 3 أغسطس في منطقة لوغان سيركل بواشنطن.