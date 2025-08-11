قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الريال السعودي اليوم في مصر .. استقرار قبل موسم العمرة
في ذكراه .. قصة فيلم لعب نور الشريف بطولته بدلا من محمود الخطيب
بدء حجز شقق الإعلان الأول من مبادرة سكن لكل المصريين 7 غدا.. اعرف الأماكن
أول تعليق من شوبير بعد شكوى الزمالك ضده
تعرف على مجموعتي الأهلي والزمالك في قرعة بطولة العالم للأندية لكرة اليد
لكل الشرائح .. تفاصيل زيادات الإيجار القديم السكني والإداري والتجاري
مريضة تتساءل: هل يحق لي أخذ المال من وراء أهلي للعلاج؟.. الأزهر يجيب
والد زيزو يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد جماهير الزمالك
ننفرد بنشر قرار النيابة العامة في قضية البلوجر حسناء شعبان
واقعة تهز القلوب.. تفاصيل حادث كورنيش الشاطبي المروع
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 40
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نشر الحرس الوطني.. قرار مفاجئ من ترامب بشأن العاصمة واشنطن

ترامب
ترامب
ناصر السيد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين أنه سينشر قوات الحرس الوطني، وسيتولى إدارة شرطة العاصمة للتصدي للجريمة في واشنطن، بعد تعزيز الوجود الفيدرالي لأجهزة إنفاذ القانون في العاصمة يوم السبت.

نشر الحرس الوطني في واشنطن

وقال ترامب للصحفيين في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "سأنشر الحرس الوطني للمساعدة في إعادة إرساء القانون والنظام والسلامة العامة في واشنطن العاصمة. وسيُسمح لهم بأداء عملهم على أكمل وجه"، بحسب ما أوردته فضائية فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية.

وأضاف ترامب أيضًا أنه سيُحوّل إدارة شرطة العاصمة في واشنطن إلى إدارة اتحادية للتصدي للجريمة، ووضعها تحت سلطة المدعية العامة بام بوندي.

قوات الحرس الوطني

قوات الحرس الوطني هي قوات احتياطية تُحشد استجابةً للعمليات على مستوى الولايات وعلى المستوى الفيدرالي، بما في ذلك الكوارث الطبيعية، وعادةً ما تشرف عليها حكومات ولاياتها. 

ومع ذلك، نشر ترامب، بشكل مثير للجدل، قوات من الحرس الوطني من كاليفورنيا للرد على أعمال الشغب المتعلقة بالهجرة في يونيو، متجاوزًا حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم في إرسال القوات.

تشرف الحكومة الفيدرالية على الحرس الوطني في مقاطعة كولومبيا. 

قال ترامب: "لقد أصبح الوضع فوضى عارمة، ونحن نتخلص من الأحياء الفقيرة أيضًا" مضيفا: "لدينا أحياء فقيرة هنا. ونحن نتخلص منها".

مكافحة الجريمة في واشنطن

تأتي تصريحات ترامب بعد أن وعد في منشور على موقع "تروث سوشيال" صباح الاثنين بأن واشنطن ستكون "متحررة" من "الجريمة والوحشية والقذارة والحثالة".

وقال في المنشور إن "أيام قتل أو إيذاء الأبرياء بلا رحمة قد ولت!".

وطرح ترامب فكرة الاستيلاء على إدارة شرطة العاصمة واشنطن والاستعانة بقوات الحرس الوطني لمكافحة الجريمة في واشنطن يوم الأربعاء، في أعقاب الاعتداء على موظف سابق في وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) في 3 أغسطس في منطقة لوغان سيركل بواشنطن.

نشر الحرس الوطني في واشنطن الرئيس الأمريكي ترامب قوات الحرس الوطني الحكومة الفيدرالية مكافحة الجريمة في واشنطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم عدادات الكهرباء

من 22 إلى270 جنيها.. رسوم خصم عداد الكهرباء أبو كارت

أرشيفية

حليت في عنيه.. لص يتحـ.رش بفتاة أثناء سرقة شقتها بأكتوبر

تقليل الاغتراب 2025

تبدأ في هذا الموعد.. 8 شروط في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

مكافأة نهاية الخدمة

قانون العمل الجديد | مكافأة شهر عن كل سنة خدمة .. اعرف موعد التطبيق

جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة

جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات .. الأماكن والأوراق المطلوبة

البلوجر لوليتا

بعد إخلاء سبيلها| مفاجأة في التقرير الشامل بحجم المعاملات المالية للبلوجر لوليتا

طريقة الحصول على معاش المطلقات

500 جنيه شهريا معاش للمطلقات.. الخطوات والأوراق المطلوبة

ترشيحاتنا

سعر الدولار الامريكي

سعر الدولار اليوم في البنوك.. استقرار عند أعلى مستوى منذ أسابيع

وزير الصناعة

وزير الصناعة: دراسة التشوهات الجمركية المتضرر منها مصانع زجاج السيارات والبيليت والحديد الصاج

الذهب

الذهب يسجل أفضل أداء نصف سنوي منذ عام 2007

بالصور

بدون تأنيب ضمير.. حمص محمّص بالبهارات في الفرن سناك دايت مقرمش وصحي

حمص محمّص بالبهارات في الفرن سناك دايت مقرمش وصحي
حمص محمّص بالبهارات في الفرن سناك دايت مقرمش وصحي
حمص محمّص بالبهارات في الفرن سناك دايت مقرمش وصحي

أسرع 5 طرق للتخلص من بقايا الحرق على سطح المكواة بدون مجهود

بمواد من مطبخك.. نظفي المكواة من آثار الملابس المحترقة بسهولة
بمواد من مطبخك.. نظفي المكواة من آثار الملابس المحترقة بسهولة
بمواد من مطبخك.. نظفي المكواة من آثار الملابس المحترقة بسهولة

احذر.. عدم تنظيف أسنانك قبل النوم يعرضك لمرض قاتل

احذر.. عدم تنظيف أسنانك قبل النوم يعرضك لمرض قاتل
احذر.. عدم تنظيف أسنانك قبل النوم يعرضك لمرض قاتل
احذر.. عدم تنظيف أسنانك قبل النوم يعرضك لمرض قاتل

طريقة عمل سناك الشوفان بزبدة الفول السوداني والكاكاو بدون سكر مضاف

سناك الشوفان بزبدة الفول السوداني والكاكاو بدون سكر مضاف
سناك الشوفان بزبدة الفول السوداني والكاكاو بدون سكر مضاف
سناك الشوفان بزبدة الفول السوداني والكاكاو بدون سكر مضاف

فيديو

البلوجر منولى

تفاصيل القبض على البلوجر منولى بالتجمع

صفحة المتهم

عايز يزود مشاهدات .. الداخلية تكشف حقيقة بيع شخص كليته لبلوجر

المتهمين

القبض على شخصين قادا دراجة نارية برعونة بالإسكندرية

المتهم

حاول سرقة قرطها الذهبى.. القبض على عاطل تعدى على فتاة بالضرب في أسيوط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

المزيد