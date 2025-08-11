قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الرئيس الأوكراني يشكر ولي العهد السعودي على جهوده من أجل السلام

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني
ناصر السيد

وجه الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي الشكر إلى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي على موقفه الواضح تمامًا واستعداده لبذل الجهود من أجل السلام.

وقال الرئيس الأوكراني عبر حسابه بمنصة "إكس"، اليوم الاثنين إنه تحدث مع ولي العهد السعودي، مقدرا دعمه بشأن السلام.

وأوضح زيلينسكي أنه أطلع بن سلمان على الاتصالات مع الشركاء وجهودنا الدبلوماسية لإنهاء الحرب، مضيفا أن التواصل مع القادة مستمر على مدار الساعة تقريبًا، ونحن على تواصل دائم والآن هو الوقت المناسب لتحقيق السلام. لكن يجب أن يكون السلام حقيقيًا ودائمًا، ويجب توفير الضمانات الأمنية هذا مهم ليس فقط لأوكرانيا، بل لكل دولة أوروبية.

وأشار إلى أنه يتفق على خطورة أي قرارات تُتخذ دون مشاركة أوكرانيا وأوروبا، موجها الشكر لبن سلمان على موقفه الواضح تمامًا واستعداده لبذل الجهود من أجل السلام. 

ولفت الرئيس زيلينسكي إلى أنه ناقش مشاريع مشتركة من شأنها تعزيز التعاون بين السعودية وأوكرانيا.

