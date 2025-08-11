وزير الدفاع الإيطالي يطالب بفرض عقوبات ضد إسرائيل

انتقد وزير الخارجية الإيطالي جيدو كروسيتو، اليوم الاثنين خطط دولة الاحتلال قطاع غزة الساعية لاحتلاله بالكامل، مطالبا بفتح الباب أمام فرض عقوبات ضد إسرائيل لوقف تحركات حكومة بنيامين نتنياهو.

وقال كروسيتو في تصريحات لصحيفة لا ستامبا الإيطالية إن : "الحكومة الإسرائيلية فقدت عقلها وإنسانيتها، ولم تعد محاربة "الإرهابيين" مبررًا. يُحرم المواطنون في غزة من الحقوق والخدمات الأساسية، ويجب اتخاذ قرارات تُجبر نتنياهو على التوقف".

عقوبات ضد إسرائيل

وأشار وزير الدفاع الإيطالي إلى إمكانية فتح الباب أمام فرض عقوبات على إسرائيل، موضحًا أن احتلال غزة واستمرار الانتهاكات في الضفة الغربية يمثّلان "نقلة نوعية خطيرة"، تستدعي ردًا حازمًا من المجتمع الدولي.

وقال كروسيتو إن مثل هذا التحرك "فرض عقوبات ضد إسرائيل" لن يكون موجها ضد إسرائيل كدولة أو شعب، بل هو وسيلة لإنقاذها من حكومة تجرّها نحو الجنون السياسي واللا إنسانية.

إجبار نتنياهو على التراجع

وطالب الوزير الإيطالي بضرورة الذهاب أبعد من الإدانات اللفظية، وأن نجد طريقة لإرغام نتنياهو على التراجع عن سياساته، التي لم تعد تعكس العقل أو الإنسانية.

وأوضح كروسيتو أن ما نشهده في غزة ليس عملية عسكرية ذات أضرار جانبية، بل هو إنكار مطلق للقانون والقيم الأساسية لحضارتنا.

وأكد كروسيتو أن بلاده ملتزمة بالمساعدات الإنسانية، لكنها الآن ترى ضرورة التحرك الدولي بشكل أكثر صرامة، مشددًا على أنه يجب إجبار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التفكير بوضوح.