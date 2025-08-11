انقطاع الكهرباء عن 4 محافظات عراقية

أفادت مصادر مطلعة اليوم الاثنين بأن منظومة الكهرباء في العراق انقطعت بشكل كامل عن عدد من المحافظات.

ونقل موقع السومرية نيوز العراقي الإخباري عن المصادر المطلعة، أن "إطفاء تام للمنظومة الكهربائية في العراق بسبب خلل في خطوط النقل والأحمال الثقيلة".

انقطاع الكهرباء في العراق

وأوضحت المصادر أن "جميع المحطات في البصرة وميسان وواسط وكركوك ومحافظات أخرى خرجت عن العمل"، مشيرة إلى أن "العمل مستمر من أجل اعادتها تدريجياً".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن رئيس لجنة الكهرباء والطاقة النيابية في مجلس النواب العراقي محمد نوري في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك عن إطفاء تام للمنظومة الكهربائية في العراق بسبب خلل في خطوط النقل.