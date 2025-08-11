بقيمة 2 تريليون دولار.. أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يتخلى عن استثمارات إسرائيلية

أعلن الصندوق السيادي النرويجي، أكبر صندوق استثمارات حكومي في العالم بقيمة تريليوني دولار، اليوم الاثنين، إنهاء جميع عقوده مع شركات إدارة الأصول التي تتعامل مع استثماراته الإسرائيلية، في خطوة لافتة تأتي على خلفية التصعيد في غزة والضفة الغربية.

الصندوق السيادي النرويجي

أوضح الصندوق، التابع للبنك المركزي النرويجي، أنه تخارج من حصصه في 11 شركة إسرائيلية خلال الأيام الأخيرة، بعدما كان يمتلك استثمارات في 61 شركة حتى 30 يونيو الماضي، مؤكداً أنه يواصل مراجعة الشركات الإسرائيلية الأخرى تمهيداً لعمليات تصفية إضافية محتملة.

وذكرت صحيفة "ذا ماركر" العبرية أن الجدل في النرويج يتفاقم بشأن استثمارات الصندوق في شركات إسرائيلية يُشتبه في دعمها للعمليات العسكرية في غزة والمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وهو ما دفع الحكومة النرويجية إلى إصدار أمر بمراجعة عاجلة لتلك الاستثمارات لأسباب أخلاقية، خاصة بعد الكشف عن امتلاك الصندوق حصة في شركة "بيت شيمش" الإسرائيلية التي تقدم خدمات للقوات المسلحة الإسرائيلية، منها صيانة الطائرات المقاتلة، ما أثار جدلاً سياسياً قبل الانتخابات المقررة في 8 سبتمبر.

الاستثمار في الشركات الإسرائيلية

وبحسب بيانات الصندوق، فإن قيمة استثماراته في الشركات الإسرائيلية بلغت 1.95 مليار دولار حتى نهاية 2024، علماً بأنه سبق أن باع العام الماضي حصصه في شركة طاقة ومجموعة اتصالات إسرائيلية.

كما يواصل مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق دراسة إمكانية التخارج من حصصه في خمسة بنوك إسرائيلية.