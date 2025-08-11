رؤية 2030.. المشير خليفة حفتر يعين نجله صدام نائبا له في الجيش الليبي

أصدر قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الاثنين قرارا بتعيين نجله صدام خليفة حفتر نائبا له وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة والثمانين لتأسيس الجيش الوطني الليبي.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، في بيان صادر اليوم الإثنين، إن قائد الجيش كلف صدام خليفة حفتر بتولي منصب نائب القائد العام للقوات المسلحة، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة والثمانين لتأسيس الجيش الوطني الليبي.

وقال البيان إن هذا القرار تماشيًا مع رؤية القائد العام المشير خليفة حفتر “2030”، الرامية إلى تطوير وتعزيز الأداء المؤسسي للقوات المسلحة، بما يواكب التحديات الحالية ويعزز من جاهزيتها في حماية السيادة الوطنية.

وأوضح المكتب الإعلامي أن هذا التكليف سيُتبع خلال الأيام القليلة المقبلة بعدد من التكليفات المهمة.