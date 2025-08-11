بريطانيا تطالب بالتحقيق في مزاعم ارتباط بعض الصحفيين بحماس بعد استشهاد أنس الشريف

أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن "قلقه البالغ" إزاء الاستهداف المتكرر للصحفيين في غزة، وذلك بعد استشهاد خمسة صحفيين في غارة جوية إسرائيلية.

استشهاد أنس الشريف

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدافه وقتله الصحفي البارز أنس الشريف، زاعمًا أنه ترأس خلية مسلحة تابعة لحماس وتورطه في هجمات صاروخية على إسرائيل.

وكان الشريف قد نفى أيضًا مثل هذه المزاعم الإسرائيلية قبل وفاته.

وقال المتحدث باسم ستارمر للصحفيين: "نشعر بقلق بالغ إزاء الاستهداف المتكرر للصحفيين في غزة".

وأضاف: "يتمتع الصحفيون الذين يغطون النزاعات بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي، ويجب أن يكون الصحفيون قادرين على التغطية الإعلامية بشكل مستقل ودون خوف، ويجب على إسرائيل ضمان قدرة الصحفيين على أداء عملهم بأمان".

ردًا على سؤال حول مزاعم ارتباط أحد الصحفيين بحماس، قال المتحدث باسم ستارمر: "ينبغي التحقيق في هذا الأمر بدقة وبشكل مستقل، لكننا نشعر بقلق بالغ إزاء الاستهداف المتكرر للصحفيين".