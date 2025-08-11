هيومن رايتس: اغـ.ــتيال أنس الشريف يكشف الخطر الداهم على الصحفيين الفلسطينيين

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها الصادر اليوم الاثنين أن اغـ.ــتيال الصحفيين أنس الشريف، ومحمد قريقع، وآخرين، يعكس حجم المخاطر الجسيمة التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون في مناطق النزاع.

كما ذكرت منظمة مراسلون بلا حدود أن قصف خيمة الصحفيين في غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي يندرج ضمن نمط موثق ومعروف، مشيرة إلى أن التحذيرات المسبقة من قرب وقوع هذا الهجوم قد تم تجاهلها من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وشددت المنظمة على ضرورة تحرك عالمي عاجل لوقف عمليات الإعــ.ـدام الميداني للصحفيين، فيما عبّر رئيس نادي الصحافة الأمريكي عن حزنه العميق لاستشهاد أنس الشريف، مؤكدًا أن اغتياله يمثل خسارة كبيرة للمشهد الإعلامي العالمي.