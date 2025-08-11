ترامب: سأطلب من بوتين اتخاذ هذا القرار خلال قمة ألاسكا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين أنه شعر بالاستياء من رد الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي بشأن مبادلة الأراضي في إطار اتفاق السلام مع روسيا.

وأكد الرئيس الأمريكية أنه سيرتب لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيلينسكي، وسيحاول إعادة بعض المناطق إلى أوكرانيا.

وحول قمته مع بوتين، أعرب الرئيس الأمريكي عن اعتقاده أن الاجتماع سيكون بناء، وسيطلب منه إنهاء الحرب.

وأشار ترامب إلى أن الصين تتعامل بشكل جيد بشأن ملف التجارة مع الولايات المتحدة، مبينا أن الرسوم الجمركية تمنح واشنطن قوة عظيمة ضد الأعداء.

ومن المقرر أن تعقد قمة ترامب وبوتين في ولاية ألاسكا الأمريكية، منتصف شهر أغسطس الجاري، لبحث عدد من الملفات على رأسها وقف الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت منذ فبراير 2022.