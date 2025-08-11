قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

طلب عاجل من ألمانيا إلى إسرائيل بعد استشهاد أنس الشريف

ناصر السيد

دعت ألمانيا إسرائيل إلى تقديم تفسير واضح وشفاف في أعقاب استشهاد أنس الشريف وعدد من الصحفيين في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة.

صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الاثنين بأن قتل الإعلاميين "أمر غير مقبول إطلاقًا" بموجب القانون الإنساني الدولي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وقال: "عندما يحدث مثل هذا القتل، كما حدث الآن، يجب على الطرف المسؤول أن يوضح بوضوح وشفافية سبب اعتباره ضروريًا"، مضيفًا أن هذا لم يحدث بعد.

وأضاف المتحدث أنه إذا ادعت إسرائيل أن الغارة استهدفت شخصًا محددًا، فعليها أن توضح سبب مقتل خمسة أشخاص.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل الشريف، زاعمًا أنه انتحل صفة صحفي أثناء قيادته "خلية إرهابية" تابعة لحماس.

أكدت الوزارة الألمانية على ضرورة حماية الصحفيين، وقالت إن على إسرائيل تبرير أي إلغاء لهذه الحماية.

وأضاف المتحدث: "من وجهة نظرنا، يُتوقع من إسرائيل الآن أن تُقدم توضيحاتها بأكثر الطرق شفافية وفهمًا"، ويجب على السلطات ضمان تمكين الصحفيين في غزة من أداء عملهم "بحرية وأمان".

ووفقًا لوزارة الخارجية الألمانية، قُتل 200 صحفي في غزة منذ أن شنت إسرائيل حربها على حماس في أكتوبر 2023 - وهو رقم وصفته بأنه "غير مقبول على الإطلاق".

كما أدانت جمعية الصحفيين الألمان (DJV) الهجوم.

وقال رئيس الجمعية، ميكا بويستر، إنه حتى لو كان الشريف ناشطًا، فإن ذلك لا يُبرر قصف خيمة يستخدمها الصحفيون.

