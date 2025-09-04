مراسل القاهرة الإخبارية: أوكرانيا تنتظر ضمانات أمنية واضحة بعد قمة تحالف الراغبين

قال غيث مناف مراسل قناة القاهرة الإخبارية من كييف، إنّ الزيارة المرتقبة لوزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف لتركيا تحظى باهتمام بالغ لدى الجانب الأوكراني، لا سيما أنها تأتي في سياق البحث عن ضمانات أمنية غربية واضحة بعد نجاح قمة تحالف الراغبين التي عُقدت في فرنسا مؤخراً.

وأضاف، في تصريحات مع الإعلامي محمد رضا، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أوكرانيا تسعى إلى تثبيت التزامات شركائها الغربيين، خصوصاً بعد إعلان 26 دولة استعدادها لتقديم هذه الضمانات.

وتابع، أنّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أكدا خلال القمة أن الضمانات الأمنية قد تشمل إرسال قوات غربية إلى داخل الأراضي الأوكرانية، في خطوة تُعد غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب، كما أشارا إلى دور مرتقب للولايات المتحدة الأمريكية في هذا الإطار.

وذكر، أن الولايات المتحدة لم تصدر حتى الآن موقفًا رسميًا بشأن مشاركتها في هذه الضمانات، وهو ما يُعزى إلى حالة التقلب السياسي داخل واشنطن، خاصة في ظل التغيرات المحتملة في السياسات الأمريكية تجاه الملف الأوكراني، لافتًا، إلى أن التزام واشنطن تجاه العقوبات على روسيا لا يزال محل نقاش داخلي، رغم تعهدات سابقة من الإدارة الأمريكية.