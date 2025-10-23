السيسي: علاقاتنا مع بلجيكا نموذج للشراكة والتعاون من أجل السلام والاستقرار الإقليمي

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ملك بلجيكا فيليب بالقصر الملكي في بروكسل، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

مراسم استقبال رسمية وتقدير العلاقات التاريخية

شهد القصر مراسم استقبال رسمية حيث اصطف حرس الشرف الملكي بساحة القصر، وكان ملك بلجيكا في مقدمة مستقبلي الرئيس السيسي، حيث اصطحبه إلى مكتبه الخاص وتم التقاط صورة تذكارية أمام المكتب الملكي.

عبر ملك بلجيكا عن تقديره العميق لزيارة الرئيس السيسي، التي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر وبلجيكا على المستويين الرسمي والشعبي.

تأكيد على جهود مصر في دعم السلام والاستقرار الإقليمي

أشاد الملك فيليب بالجهود المكثفة التي بذلتها مصر والرئيس السيسي بالتنسيق مع الوسطاء للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً أن هذه الجهود تمثل ركناً أساسياً لدعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز فرص السلام.

من جانبه، ثمن الرئيس السيسي الموقف البلجيكي النبيل ومواقف الملك الشخصية في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتي تجسدت في اعتراف بلجيكا بالدولة الفلسطينية.

تأكيد على الحلول السلمية للأزمات الإقليمية

وأكد اللقاء على ضرورة تسوية الأزمات الإقليمية بالوسائل السلمية، بما يضمن الحفاظ على سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها ومقدرات شعوبها.