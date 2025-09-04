رامي جبر: واشنطن ترفض نشر قوات على الأرض الأوكرانية وتكتفي بالدعم الجوي واللوجستي

قال رامي جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن، إنّ الولايات المتحدة الأمريكية تُبدي تحفظًا تامًا على نشر أي قوات عسكرية على الأرض الأوكرانية في مرحلة ما بعد الحرب، وذلك رغم حديثها المتكرر عن تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا.

وأضاف، في تصريحات مع الإعلامي محمد رضا، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدعم الأمريكي المتوقع لأوكرانيا سيقتصر على الدعم الجوي واللوجستي والاستخباراتي، إلى جانب دعم القوة الأوروبية التي ستتولى المسؤولية الأمنية المباشرة في الداخل الأوكراني.

وتابع، أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثار خلال اتصاله مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين، ملفًا حساسًا يتعلق باستيراد أوروبا للنفط الروسي، إذ اعتبر ترامب أن هذا السلوك يتعارض مع جهود الضغط على روسيا، خاصة أن العائدات النفطية تساهم بشكل مباشر في دعم الخزينة الروسية.

وبحسب البيت الأبيض، فقد استوردت الدول الأوروبية خلال عام 2025 نفطًا روسيًا بقيمة بلغت مليارًا و100 مليون دولار، وهو ما اعتبرته الإدارة الأمريكية مفاجئًا وغير مقبول في ظل العقوبات المفروضة على روسيا.

ولفت جبر إلى أن هذه المسألة باتت تمثل محورًا مهمًا في النقاشات الجارية بين واشنطن والعواصم الأوروبية بشأن الالتزام الجماعي بالعقوبات المفروضة على موسكو.