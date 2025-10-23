قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف على حالة بطاقتك وموقف الصرف.. كيفية الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة
قرار جمهوري بضم السويدي والشريف لعضوية مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
الإدارية العليا ترفض 89 طعنا على استبعاد مرشحين من انتخابات النواب
بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني
سعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025
بيان عربي إسلامي: ندين مصادقة الكنيست على ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة
500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رفض طعن هيثم الحريري على حكم استبعاده من الترشح للنواب
الخارجية: 32 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي
نتنياهو يتراجع عن ضم الضفة الغربية.. ماذا حدث؟
وقت يستجاب فيه الدعاء يتكرر 5 مرات في اليوم.. يغفل عنه الكثيرون
القمة المصرية الأوروبية تتصدر المشهد: 183 مادة إعلامية عالمية تغطي فعالياتها
الخارجية: 32 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي

هاني حسين

أكد السفير وائل حامد مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية، أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد نموًا ملحوظًا يعكس عمق الشراكة بين الطرفين، موضحًا، أن حجم التجارة بين الجانبين بلغ نحو 32 مليار يورو، مقارنة بـ25 مليار يورو خلال السنوات العشر الماضية منذ عام 2015.

وقال في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :"  القمة المصرية الأوروبية الأخيرة جاءت لتتوج سلسلة من التطور والتواصل المستمر بين الجانبين في المجال الاقتصادي".

وأضاف حامد، أن الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي شهدت قفزة كبيرة، إذ ارتفعت من 6 مليارات يورو في عام 2015 إلى نحو 13 مليار يورو في عام 2024، وهو ما يعكس دعم الدولة المصرية القوي لقطاع الصادرات، واستقبال السوق الأوروبية المتزايد للمنتجات المصرية.

وأشار إلى أن الواردات من الاتحاد الأوروبي ارتفعت بشكل طفيف من 19 مليار يورو إلى 20 مليار يورو خلال الفترة نفسها، بما يدل على نجاح سياسة إحلال الواردات التي تتبعها الدولة المصرية، وتحقيقها نتائج ملموسة.

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

