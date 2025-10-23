قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعرف على حالة بطاقتك وموقف الصرف.. كيفية الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة
قرار جمهوري بضم السويدي والشريف لعضوية مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
الإدارية العليا ترفض 89 طعنا على استبعاد مرشحين من انتخابات النواب
بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني
سعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025
بيان عربي إسلامي: ندين مصادقة الكنيست على ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة
500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رفض طعن هيثم الحريري على حكم استبعاده من الترشح للنواب
الخارجية: 32 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي
نتنياهو يتراجع عن ضم الضفة الغربية.. ماذا حدث؟
وقت يستجاب فيه الدعاء يتكرر 5 مرات في اليوم.. يغفل عنه الكثيرون
القمة المصرية الأوروبية تتصدر المشهد: 183 مادة إعلامية عالمية تغطي فعالياتها
أخبار البلد

الاستعلامات: نجاح القمة المصرية الأوروبية تقدير لدور الرئيس السيسي الإقليمي والعالمي

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن وسائل الإعلام العالمية (غير العربية) قد أجمعت على نجاح القمة المصرية – الأوروبية الأولى التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة البلجيكية بروكسل مع 21 من قادة الدول الأوروبية والمسئولين في الاتحاد الاوروبي.

ونشرت الصحف والمواقع الإخبارية ووكالات الانباء الدولية الكبرى، في أمريكا وأوروبا  وآسيا وافريقيا خلال يومين، 183 مادة اعلامية متنوعة عن تلك القمة، مشيراً الى أن التقدير الكبير الذي استقبل به القادة الأوربيون الرئيس السيسي، وكلمات سيادته في القمة وفي البرلمان الأوروبي ولقاءاته مع العديد من القيادات البارزة في أوروبا، قد أكد أن  مكانة مصر الدولية بقيادة الرئيس السيسي تزداد رسوخاً  بفضل جهود سيادته في دعم الاستقرار الإقليمي والعالمي، وبلورة رؤية قائمة على السلام والاستقرار والتنمية، وضبط الأوضاع في المنطقة في ظل في مناخ دولي وإقليمي مضطرب.

وأوضح ضياء رشوان أن وسائل الإعلام في أوربا أشارت إلى أن القمة قد كتبت بداية  فصل جديد في العلاقات المصرية – الأوروبية، خاصة في قضايا الأمن والتجارة والهجرة ودعم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأنّه جرى الاتفاق في القمة على عقد القمة المقبلة في مصر عام 2027، وهو ما يعبر عن الاستدامة في العلاقات، مشيرا الى أن القمة أثبتت أن مصر هي الشريك الاستراتيجي الذي تحتاجه أوروبا فضلاً عن إقامة شراكة استثمارية قائمة على المنافع المتبادلة، تشمل إنتاج اللقاحات والأسمدة والطاقة المتجددة خصوصاً الهيدروجين الأخضر والرقائق الإلكترونية، إلى جانب تطوير البنية التحتية للنقل اللازمة.

وأوضح رئيس "هيئة الاستعلامات" أن الرصد الإعلامي الذي قامت به قطاعات الهيئة خلال الساعات الأخيرة، كشف عن مجموعة من النتائج في مقدمتها: الاهتمام الاعلامي العالمي الكبير بالقمة، وتناول القمة باتجاهات إيجابية، حيث استحوذ الاتجاه الإيجابي على 90% من المواد، في حين اقتصرت المواد التي تضمنت بعض الانتقادات على  19 مادة بنسبة 10% تركزت معظمها علي الربط بين القمة وادعاءات بشأن ملف حقوق الانسان في مصر، وهو ادعاء باطل يكشف انتماء وأهداف بعض وسائل الاعلام محدودة الأهمية التي حاولت استغلال انعقاد القمة للترويج لأجندتها إزاء مصر.

نجاح القمة المصرية – الأوروبية السيسي أمريكا وأوروبا وآسيا وافريقيا 183 مادة اعلامية متنوعة التقدير الكبير وسائل الإعلام

