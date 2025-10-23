الاستعلامات: نجاح القمة المصرية الأوروبية تقدير لدور الرئيس السيسي الإقليمي والعالمي

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن وسائل الإعلام العالمية (غير العربية) قد أجمعت على نجاح القمة المصرية – الأوروبية الأولى التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة البلجيكية بروكسل مع 21 من قادة الدول الأوروبية والمسئولين في الاتحاد الاوروبي.

ونشرت الصحف والمواقع الإخبارية ووكالات الانباء الدولية الكبرى، في أمريكا وأوروبا وآسيا وافريقيا خلال يومين، 183 مادة اعلامية متنوعة عن تلك القمة، مشيراً الى أن التقدير الكبير الذي استقبل به القادة الأوربيون الرئيس السيسي، وكلمات سيادته في القمة وفي البرلمان الأوروبي ولقاءاته مع العديد من القيادات البارزة في أوروبا، قد أكد أن مكانة مصر الدولية بقيادة الرئيس السيسي تزداد رسوخاً بفضل جهود سيادته في دعم الاستقرار الإقليمي والعالمي، وبلورة رؤية قائمة على السلام والاستقرار والتنمية، وضبط الأوضاع في المنطقة في ظل في مناخ دولي وإقليمي مضطرب.

وأوضح ضياء رشوان أن وسائل الإعلام في أوربا أشارت إلى أن القمة قد كتبت بداية فصل جديد في العلاقات المصرية – الأوروبية، خاصة في قضايا الأمن والتجارة والهجرة ودعم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأنّه جرى الاتفاق في القمة على عقد القمة المقبلة في مصر عام 2027، وهو ما يعبر عن الاستدامة في العلاقات، مشيرا الى أن القمة أثبتت أن مصر هي الشريك الاستراتيجي الذي تحتاجه أوروبا فضلاً عن إقامة شراكة استثمارية قائمة على المنافع المتبادلة، تشمل إنتاج اللقاحات والأسمدة والطاقة المتجددة خصوصاً الهيدروجين الأخضر والرقائق الإلكترونية، إلى جانب تطوير البنية التحتية للنقل اللازمة.

وأوضح رئيس "هيئة الاستعلامات" أن الرصد الإعلامي الذي قامت به قطاعات الهيئة خلال الساعات الأخيرة، كشف عن مجموعة من النتائج في مقدمتها: الاهتمام الاعلامي العالمي الكبير بالقمة، وتناول القمة باتجاهات إيجابية، حيث استحوذ الاتجاه الإيجابي على 90% من المواد، في حين اقتصرت المواد التي تضمنت بعض الانتقادات على 19 مادة بنسبة 10% تركزت معظمها علي الربط بين القمة وادعاءات بشأن ملف حقوق الانسان في مصر، وهو ادعاء باطل يكشف انتماء وأهداف بعض وسائل الاعلام محدودة الأهمية التي حاولت استغلال انعقاد القمة للترويج لأجندتها إزاء مصر.