رفض طعن هيثم الحريري على حكم استبعاده من الترشح للنواب

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برفض الطعن المقام من هيثم الحريري، وأيدت حكم القضاء الإداري بتأييد قرار استبعاده بسبب استثنائه من الخدمة .



وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، قضت بعدم قبول الطعن المقام النائب السابق هيثم الحريري على قرار استبعاده من انتخابات مجلس النواب.

اختصم الطعن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بالإسكندرية.

وكان وصل عدد الطغون في اللحظات الأخيرة قبل غلق الباب ، لعدد ٢٠٦ طعن ، ليصبح بذلك العدد النهائي لعدد الطعون التي تلقتها المحكمة من جميع المحافظات ، والأحكام الصادرة أولية باستبعاد مرشحين أو دخول مرشحين مستبعدين ، يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا .

وكان بلغ عدد الطعون في القاهرة فقط ٤٠ طعن ، وتمت احالة ٤ طعون من المحافظات للاختصاص ، ليصبح بذلك عدد اجمالي الطعون المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة ، ٤٤ طعنًا في جاهزيتها للفصل فيها .

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات ، كشوف أسماء المرشحين ورموزهم على النظامين الفردي والقائمة، وسيتم نشرها رسميًا في الجريدة .