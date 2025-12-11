قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

ضبط ذ. بائح مريضة بالمنوفية خارج المجازر الحكومية .. وإحالة الفعل للنيابة

ذبح حيوانات مريضة خارج المجازر الحكومية
مروة فاضل

في ضربة استباقية للمتلاعبين بصحة المواطنين ،  أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الي ضبط المتهمين بنحر حيوانات مريضة خارج المجازر الحكومية بمنوف ومخالفة للقانون ، جاء ذلك عقب قيام حملة تفتيشية مفاجئة من الطب البيطري والوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف ومباحث التموين .

تمكنت الحملة من ضبط عدد من الذبائح المريضة  بالمخالفة لقانون الذبح ومصابة بالاتهاب التاموري الحاد وغير صالحة للاستخدام الآدمي و كذا 3 مواشي مريضة معدة للذبح وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية وبتواجد  وليد سالم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف ، العقيد أحمد أبو السعود  مدير مباحث التموين ، الدكتور ماجد عبد الظاهر مدير مديرية الطب البيطري ، الدكتور طه رزق مدير ادارة المجازر  والتفتيش علي اللحوم بالمديرية. 

أحال محافظ المنوفية الواقعة للنيابة العامة التي أمرت بضبط وإحضار المتهمين وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعدام المضبوطات التي تقدر بطن و٨٠٠ ك لحوم وأعدام الحيوانات المريضة بالطرق الصحية الامنة. 

ثمن محافظ المنوفية جهود مديرية الطب البيطري ومباحث التموين والأجهزة  التنفيذية في استمرار تنفيذ الضربات الاستباقية للمخالفين ومواصلة جهودهم للتصدي الفوري لأية مخالفات  ومكافحة الفساد حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين والضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة وسلامة المواطنين.

المنوفية اخبار محافظة المنوفية إحالة للنيابة حملات بيطرية محافظة المنوفية

